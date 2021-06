정준하 (사진=모브컴퍼니)

정준하(MC 민지)가 'I SAY WOO!'로 자신만만한 스웨그를 풀어낸다.MC 민지는 18일 SNS를 통해 "돌아온 MC 민지. 나 지금 밥 먹을 때처럼 진지하지. 다 먹어 치울 거야. 난 원래 식신"이라는 문구와 함께 데뷔 싱글 'I SAY WOO! (아새우!)'의 티저 이미지를 공개했다.비비드한 색감의 티저 이미지는 정준하(MC 민지)의 자신감 넘치는 표정과 포즈를 담고 있다. 'SUMMER HIPHOP (썸머 힙합)'이라는 소개글처럼 청량하면서도 힙한 분위기가 펼쳐졌다.특히 함께 공개된 문구가 'I SAY WOO!'의 일부 가사로 추측돼 눈길을 끈다. 정준하(MC 민지)의 '식신' 캐릭터까지 살린 재치 있는 가사가 리스너들의 기대를 모으고 있다.MC 민지는 방송인 정준하의 '부캐'로 지난 2016년 Mnet '쇼미더머니 5'에 참가하며 처음 대중과 만났다. 이후 오랜만에 돌아온 MC 민지가 'I SAY WOO!'를 통해 또 어떤 매력을 보여줄지 주목된다.이번 티저 이미지에 앞서 유쾌한 티저 영상이 연이어 공개되며 MC 민지의 첫 정식 음원 'I SAY WOO!'가 일찌감치 뜨거운 관심을 받고 있다. 비주얼만으로 시선을 사로잡는 데 성공한 정준하(MC 민지)는 'I SAY WOO!'로 올 여름 가요계에 특별한 웃음과 스웨그를 모두 선사할 전망이다.한편 만능 엔터테이너 정준하(MC 민지)의 'I SAY WOO!'는 오는 21일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 발매된다.이준현 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com