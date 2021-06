세븐틴 (사진=플레디스엔터테인먼트)

그룹 세븐틴(에스쿱스, 정한, 조슈아, 준, 호시, 원우, 우지, 디에잇, 민규, 도겸, 승관, 버논, 디노)의 계절이 돌아왔다.세븐틴은 오늘(18일) 오후 6시, 각종 온라인 음원 사이트를 통해 미니 8집 ‘Your Choice’(유어 초이스)의 전곡 음원과 타이틀곡 ‘Ready to love’(레디 투 러브) 뮤직비디오를 공개하며 한층 더 짙어진 매력으로 성숙한 사랑 이야기를 전한다.세븐틴의 미니 8집 ‘Your Choice’는 사랑에 대한 다양한 형태의 행동과 감정을 담은 앨범으로, ‘나’의 고민을 나누고 ‘너’의 선택을 존중한다는 다정한 세븐틴의 모습과 본인의 마음을 솔직하게 표현하는 고유의 순수함을 담았다.타이틀곡 ‘Ready to love’는 감각적인 신스 베이스와 타격감 있는 비트가 매력적인 R&B 기반의 Pop 장르의 곡으로 세븐틴 특유의 에너제틱함과 매니쉬한 멜로디에서부터 느껴지는 이들의 강인한 매력을 발견 할 수 있는 곡이다. 우지, 범주를 비롯해 방시혁(“hitman” bang) 프로듀서와 원더키드(Wonderkid) 등 하이브 레이블즈 프로듀서 군단이 곡 작업에 첫 참여해 전 세계 이목이 쏠리고 있다.‘아시아 최고 그룹’다운 행보를 이어 가고 있는 세븐틴이 소속사 플레디스엔터테인먼트를 통해 일문일답을 전했다.Q. 이번 미니 8집은 어떤 앨범인지 간단하게 소개 부탁드립니다.우지 : 이번 미니 8집 ‘Your Choice’는 ‘사랑’이라는 큰 주제 아래 사랑에 빠졌을 때 보이는 다양한 형태의 행동과 감정을 보여주는 앨범입니다. 나의 선택보다 너의 선택이 중요하다는 의미를 담고 있는 만큼 세븐틴만의 사랑법에 흠뻑 빠지실 수 있을 거예요.Q. 약 8개월 만에 컴백한 소감이 어떤가요?승관 : 약 8개월 만에 캐럿 분들과 새로운 음악으로 만날 생각을 하니 너무 설레고 떨리는데요. 기다려주신 만큼 저희는 사랑을 드릴 준비를 완벽하게 마쳤으니 ‘Ready to love’를 들으시면서 저희가 드리는 마음을 마음껏 느껴주세요!원우 : 컴백을 앞둔 이 순간은 언제나 설레고 또 한편으로는 떨리기도 합니다. 새로운 음악으로 캐럿들을 만날 생각을 하니 벌써 기분이 좋아지는데요. 자신 있는 앨범, 곡들과 함께 돌아온 만큼 어떻게 들어 주실지 기대됩니다.에스쿱스 : 8개월 만에 ‘Your Choice’로 캐럿들을 만날 생각을 하니 너무 기쁘고 설렙니다. 기다려주신 시간이 아깝지 않도록 캐럿들이 좋아할 만한 것들로 꽉 채웠으니 많이 기대해주세요!Q. 미니 8집 ‘Your Choice’를 직접 소개한다면 어떻게 표현하고 싶은가요?호시 : 미니 8집 ‘Your Choice’는 조금 더 성숙해진 세븐틴을 만나실 수 있는 앨범입니다.민규 : ‘Your Choice’가 앨범명인만큼 말 그대로 ‘당신의 선택을 존중한다’라는 의미가 가장 큰 것 같습니다.승관 : 세븐틴의 익숙함과 새로움을 동시에 느낄 수 있는 앨범버논 : 현시점 세븐틴의 음악과 정체성을 보여주는 앨범Q. 미니 8집을 준비하며 가장 중점을 둔 부분은 무엇인가요?조슈아 : 성숙해진 세븐틴을 보여주는 것에 가장 중점을 둔 것 같습니다.디노 : 세븐틴의 새롭고 더 성숙한 모습이 무엇이 있을까에 대한 고민을 정말 많이 한 것 같아요. 전과 다른 우리의 모습을 보실 수 있을 것 같습니다.정한 : 저의 미모 유지에 신경을 썼습니다.Q. 미니 8집을 한마디로 표현한다면?준 : 세븐틴의 성숙한 모습디에잇 : 사랑의 힘원우 : 미니 8집은 한마디로 ‘사랑의 서사’입니다.Q. 원우X민규 유닛으로 2021 프로젝트 “Power of ‘Love’”의 시작을 알린 만큼, 2021년 세븐틴의 어떤 활동을 기대할 수 있을지?호시 : 2021 프로젝트 “Power of ‘Love’”를 통해서 다양한 형태의 사랑을 보여드릴 예정인데요. 캐럿들을 사랑하는 저희 세븐틴의 마음이 얼마나 큰지, 세븐틴을 사랑해주시는 캐럿들의 사랑의 힘이 우리에게 얼마나 큰지 보여드릴게요! 이 세상에 존재하는 수많은 사랑만큼 세븐틴으로서 보여줄 수 있는 무수한 형태로 많은 분을 찾아뵐 예정이니 많은 기대 부탁드립니다.우지 : 다채로운 사랑의 감정으로 2021년을 가득 채워드릴 예정인데요. 다양한 형태와 모습을 지닌 사랑을 가장 잘 표현할 수 있는 방법들을 고민하며 여러 방식으로 준비하고 있으니 많은 기대 부탁드립니다.Q. 세븐틴의 여름 컴백은 특히 반응이 뜨겁다. ‘봄 세븐틴 가을 겨울’이라고 불릴 정도인데 그 비결은 무엇이라고 생각하는지? 이번 앨범을 통해 어떤 매력을 기대할 수 있을지?에스쿱스 : 저희가 무대를 통해 보여드리는 밝고 에너지 가득한 기운 덕분에 많은 분이 여름을 세븐틴의 계절이라고 생각해주시는 것 같아 감회가 남다른데요. 2021년에도 잊지 않고 돌아온 세븐틴의 계절을 만끽하실 수 있도록 좋은 곡들로 앨범을 가득 채웠으니 많은 기대 부탁드립니다.도겸 : 여름 하면 흔히 청량한 음악이나 더위를 이겨낼 수 있는 밝고 유쾌한 에너지를 찾게 되는데 감사하게도 많은 분들이 세븐틴을 떠올려 주셔서 ‘봄 세븐틴 가을 겨울’이라는 말이 생겨나지 않았나 싶습니다. 색다르고 다채로운 모습들을 담아낸 이번 앨범 역시 기대 그 이상을 보여드리겠습니다. 많은 관심 부탁드립니다.승관 : 사계절 중 여름에 불쾌지수가 가장 높아지는데, 세븐틴의 음악이 이러한 불쾌지수를 날릴 만큼 시원하고 유쾌한 무대를 보여드리기 때문이지 않을까 싶습니다. 올여름 캐럿들의 행복은 세븐틴이 책임지겠습니다!Q. 마지막으로 전 세계 팬들에게 한마디 부탁드립니다.정한 : 기다려준 캐럿들 너무 고마워요! 빨리 상황이 좋아져서 직접 만날 수 있는 날이 왔으면 좋겠습니다. 저희의 ‘사랑의 힘’이 제대로 전해질 수 있도록 좋은 모습 보여드릴게요!도겸 : 전 세계 캐럿 분들, 어디에서나 저희 세븐틴을 응원해주시고 사랑해주셔서 진심으로 감사드립니다. 앞으로도 여러분들께 좋은 음악과 무대로 더 행복하게 힘이 될 수 있는 가수가 되겠습니다.디노 : 캐럿들, 저희가 다이아몬드처럼 갈고 닦아 만든 앨범인 만큼 기대 많이 해주시고 캐럿들 생각 많이 하면서 만들었으니 진심이 잘 닿길 바라요!한편 세븐틴은 오늘(18일) 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 미니 8집 ‘Your Choice’를 공개한다. 이에 앞서 오후 4시 30분 글로벌 기자간담회를 개최한다.이준현 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com