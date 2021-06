'28일 컴백' 이달의소녀 진솔X이브, 새 미니앨범 ‘&’ 시크릿 콘셉트 포토 공개… '청순+몽환'

[연예팀] 이달의 소녀(LOONA)가 꽃과 함께 단아하고 몽환적인 비주얼을 선보였다.

이달의 소녀(희진, 현진, 하슬, 여진, 비비, 김립, 진솔, 최리, 이브, 츄, 고원, 올리비아 혜)는 16일 공식 SNS에 새 미니앨범 '&'(앤드)의 시크릿 콘셉트 포토를 선보이며 글로벌 팬들의 기대감을 끌어올렸다.

공개된 이미지 속 진솔은 깔끔한 화이트 배경 앞에서 컬러감이 돋보이는 블루 헤어로 신비로운 매력으로 눈길을 끌었다. 또한 보랏빛을 띄는 꽃 에리카로 포인트를 주며 몽환적인 분위기를 풍겼다.





이어 함께 공개된 이브는 클로즈업 이미지로 비주얼을 강조, 여신 같은 이목구비를 자랑했다. 특히 화이트 의상과 배경에 어울리는 꽃 튜베로즈와 함께 아련한 분위기를 풍겨 시선을 사로잡았다.

특히 앞서 공개된 강렬한 카리스마를 예고한 콘셉트 포토들과 상반된 매력을 선보여 이목을 집중시켰으며, 이번 앨범을 통해 확장된 세계관을 예고한 가운데 새로운 오브제가 등장해 궁금증을 자아냈다.

이달의 소녀의 새 미니앨범 '&'는 경계를 넘어 더 큰 변화를 이룬 이달의 소녀가 너와 나 그리고 우리가 함께(&) 정형화된 규칙을 깨고 하나가 된 이야기를 담았다.





이번 앨범에는 타이틀곡 'PTT (Paint The Town)'를 비롯해 인트로곡 '&', 'WOW', 'Be Honest', 'Dance On My Own', 'A Different Night', 'U R'까지 총 7곡이 수록됐다.





현재 ‘&’는 4종 앨범과 키트 앨범의 예약 판매를 진행 중이다. 다양한 구성품과 예약 특전 등은 소장 가치를 높이며 발매 전부터 큰 인기를 얻고 있다.

한편, 이달의 소녀는 28일 오후 6시 새 미니앨범 '&'를 발표한다.(사진제공: 블록베리크리에이티브)





