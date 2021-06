프로미스나인 (사진=공식 SNS)

걸그룹 프로미스나인(fromis_9)이 일본 오리콘 차트 정상에 올랐다.16일 일본 오리콘 차트에 따르면 현지에서 발매된 프로미스나인의 두 번째 싱글 '9 WAY TICKET (나인 웨이 티켓)'은 14일자 일본 오리콘 데일리 앨범 랭킹에서 1위를 기록했다.'9 WAY TICKET'은 지난달 국내에서 음반 초동 판매 수량 35,403장으로 자체 기록을 경신한 데 이어 일본에서도 남다른 음반 파워를 보여주며 프로미스나인의 인기를 또 한번 실감하게 했다.특히 '9 WAY TICKET' 타이틀곡 'WE GO (위 고)'는 앞서 일본 라쿠텐뮤직 실시간, 주간, 월간 종합 차트 1위를 기록한 바 있다. 프로미스나인은 음원에 이어 음반으로도 일본 현지 차트 1위를 차지해 눈길을 끈다.'9 WAY TICKET'은 프로미스나인만의 건강하고 상쾌한 에너지를 담아 지친 사람들에게 활력을 불어 넣어준 앨범이다. 새로운 방식의 여행을 즐기며 행복한 순간의 절정을 표현한 타이틀곡 'WE GO'를 비롯한 총 3개 트랙을 통해 여정에서 경험할 수 있는 다양한 상황과 감정을 풍부하게 담아냈다.최근 'WE GO'로 국내 음악 방송 활동을 마무리한 프로미스나인은 9인 9색 비주얼과 싱그럽고 청량한 무대 매너로 '상상 여행' 콘셉트를 구현해 음악 팬들의 뜨거운 사랑을 받았다. 또한, SNS를 통해 'WE GO'의 포인트 안무를 담은 챌린지 영상을 게재하고 참여를 유도하며 꾸준한 화제성을 이어가는 중이다.한편 프로미스나인은 앞으로도 다양한 활동을 통해 팬들과 만날 예정이다.이준현 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com