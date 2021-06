블랙핑크 (사진=YG엔터테인먼트)

블랙핑크의 데뷔 5주년을 맞아 제작된 영화가 올여름 글로벌 개봉한다.16일 YG엔터테인먼트에 따르면 영화 제목은 '블랙핑크 더 무비 (BLACKPINK THE MOVIE)'다. 이는 블랙핑크 데뷔일(8월 8일)에 맞춰 오는 8월 중 전국 CGV 및 전 세계 100여 개 국가에서 상영(나라별 개봉일 순차 공개)될 예정이다.영화는 블랙핑크 데뷔 후 5년 간의 추억을 함께 나누는 '기억의 방', 개성이 뚜렷한 네 멤버의 강렬한 이미지 컷이 담긴 'Beauty', 팬들에게 전하는 ‘미공개 스페셜 인터뷰’ 등 다양한 시퀀스로 펼쳐진다.아울러 'THE SHOW'와 'IN YOUR AREA'(2018) 콘서트 실황 5곡을 더해 블랙핑크의 히트곡 무대를 재편집, 실제 공연장에 있는 듯한 생생한 경험을 관객들에게 안길 전망이다.특히 CGV는 정면과 좌우 벽면을 포함해 무려 3면으로 즐길 수 있는 '스크린X'를 비롯해 콘서트 현장 특유의 울림과 카타르시스를 체감할 수 있는 '4DX', 두 특별관의 장점을 모두 살린 '4DX 스크린' 등 다양한 포맷을 준비해 화려한 볼거리와 몰입감을 더할 계획이다.'블랙핑크 더 무비 (BLACKPINK THE MOVIE)'는 YG가 예고한 '4+1 PROJECT'의 일환이다. 블링크(팬덤)를 위한 선물이자 블랙핑크의 열정 가득한 공연을 함께 즐기는 또 다른 축제의 장이 마련된 셈. 지난 2016년 8월 데뷔와 동시에 글로벌 스타로 자리매김한 블랙핑크의 여정을 되짚고, 이들의 무한 매력을 확인할 수 있을 것으로 기대된다.앞서 YG는 블랙핑크의 데뷔 5주년을 기념한 '4+1 PROJECT'가 본격 가동됐음을 알린 바 있다. '블랙핑크 더 무비(BLACKPINK THE MOVIE)' 외 어떠한 프로젝트가 더 준비됐을지 팬들의 궁금증이 더욱 커졌다.이준현 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com