이달의 소녀 (사진=블록베리크리에이티브)

그룹 이달의 소녀(LOONA)가 새 앨범 트레일러 영상을 오픈했다.이달의 소녀(희진, 현진, 하슬, 여진, 비비, 김립, 진솔, 최리, 이브, 츄, 고원, 올리비아 혜)는 오늘(15일) 0시, 공식 유튜브 채널을 통해 새 미니앨범 '&'(앤드)의 세계관이 담긴 트레일러 영상을 공개해 글로벌 팬들의 이목을 집중시켰다.공개된 티저 영상은 타이틀곡 'PTT (Paint The Town)'(피티티 (페인트 더 타운))의 제목처럼 12개의 색이 담긴 컬러풀한 인트로 로고 모션으로 시작한다.이어 태양빛과 함께 거대한 달이 등장해 눈길을 끌었고, 달은 천천히 돌아가며 달의 뒷면까지 드러냈다. 점차 영상에서 달이 멀어지며 자전하는 모습이 담겼다.이내 지구가 등장하며 달이 자전하는 것이 아닌 지구가 달을 중심으로 돌고 있는 파격적인 장면은 주체적이고 자립된 달의 모습을 영상으로 담아낸 것.이는 새롭게 펼쳐질 이달의 소녀의 세계관을 예고한 것으로, 금기에 갇히거나 남의 눈치를 보지 않고 주체적으로 스스로 확립하고 재정립한다는 내용이 담긴 신곡 'PTT (Paint The Town)'의 이야기가 내포돼 신곡에 대한 궁금증을 높였다.타이틀곡 'PTT (Paint The Town)'는 이달의 소녀의 폭발적인 에너지가 담긴 댄스 힙합 장르로 볼리우드(Bollywood) 노래의 모든 필수 요소가 결합된 곡이다.앞서 이달의 소녀는 네 번째 미니앨범 ‘&’의 슬로건인 'And all LOOΠΔs are one'(비로소 하나 된 세상의 모든 이달의 소녀)를 공개해 화제를 모았고, 이번 앨범을 통해 너와 나 그리고 우리가 함께 정형화된 규칙을 깨고 하나가 된 이야기를 전한다.한편 이달의 소녀는 28일 오후 6시 새 미니앨범 '&'를 발표한다.이준현 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com