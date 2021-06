세븐틴, 미니 8집 오피셜 포토 BESIDE 버전 공개…'컴백 기대감 ↑'

세븐틴 (사진=플레디스엔터테인먼트)

그룹 세븐틴이 미니 8집 오피셜 포토를 추가 공개했다.소속사 플레디스엔터테인먼트는 오늘(12일) 0시 세븐틴 공식 SNS 채널을 통해 오는 18일 발매되는 미니 8집 ‘Your Choice’의 BESIDE 버전 개인 오피셜 포토를 공개해 컴백 열기를 뜨겁게 달궜다.공개된 오피셜 포토 속 세븐틴은 앞서 선보인 ONE SIDE 버전, OTHER SIDE 버전의 오피셜 포토와는 상반된 분위기를 풍겨 눈길을 끈다. 한층 성숙해진 비주얼의 세븐틴은 스쳐가는 인물들 속 몽환적인 눈빛으로 카메라를 응시해 독보적인 아우라를 발산했다.또한 세븐틴은 같은 공간임에도 단 한 사람만의 시간이 멈춘 듯한 감각적인 장면을 연출해 강렬한 인상을 남겼다. 특히 세븐틴 13명 멤버들의 서로 다른 매력이 고스란히 담겨 또 한 번 새로운 변화를 꾀한 세븐틴이 미니 8집을 통해 어떤 메시지를 건넬지 궁금증을 높였다.세븐틴은 2021 프로젝트 “Power of ‘Love’”를 통해 삶에서 마주할 수 있는 다양한 사랑의 순간에 대해 이야기하며 솔직하면서도 다채로운 사랑의 감정으로 2021년을 가득 채울 예정이다. ‘사랑과 우정 사이’의 딜레마를 풀어낸 원우, 민규 ‘Bittersweet’에 이어 미니 8집 ‘Your Choice’로 두 번째 사랑의 형태를 그리며 서사를 이어나간다.세븐틴은 미니 7집 ‘헹가래’와 스페셜 앨범 ‘; [Semicolon]’, 정규 3집 ‘An Ode’로 트리플 밀리언셀러에 등극하는 대기록을 세웠으며 미국 간판 토크쇼를 섭렵하고 퍼포먼스 영상 최다 조회 수를 돌파하는 등 전 세계 음악 시장을 휩쓸며 ‘월드 클래스’의 위엄을 과시하고 있다. 이에 벌써부터 컴백 분위기를 뜨겁게 달군 세븐틴이 이번 미니 8집으로 써 내려갈 놀라운 역사에 귀추가 주목된다.한편 세븐틴은 오는 6월 18일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 미니 8집 ‘Your Choice’를 공개한다.이준현 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com