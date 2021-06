오는 17일 컴백

'차세대 써머퀸' 예고

그룹 브레이브걸스 /사진=브레이브엔터테인먼트 제공

'역주행 신화' 브레이브걸스(Brave Girls)가 신곡 '치맛바람'으로 올 여름을 물들인다.브레이브엔터테인먼트는 11일 공식 SNS를 통해 브레이브걸스(Brave Girls)의 미니 5집 '써머퀸(Summer Queen)' 트랙리스트를 공개했다.공개된 트랙리스트에 따르면 신보 타이틀곡은 '치맛바람'(Chi Mat Ba Ram)이다.'치맛바람'은 통통 튀는 트로피컬 하우스 댄스 곡으로 인트로부터 시원한 사운드와 중독성 강한 멜로디가 인상적이다. 히트곡 메이커이자 브레이브엔터테인먼트의 수장인 용감한 형제가 작사, 작곡에 참여했다.이 외에도 중독성 강한 기타 루프와 흥겨운 리듬이 매력적인 '풀 파티(Pool Party, Feat.이찬 of DKB)', '나 혼자 여름(Summer by myself)', '피버(FEVER, 토요일 밤의 열기)', 타이틀곡 '치맛바람'의 영어 버전까지 수록됐다.브레이브엔터테인먼트는 "올 봄 역주행 돌풍을 일으킨 희망의 아이콘 브레이브걸스가 '치맛바람'으로 컴백 준비에 한창이다. 많은 관심과 응원 부탁드린다"고 전했다.브레이브걸스는 4년 전 발매한 노래 '롤린(Rollin')'에 이어 지난해 발표한 '운전만해(We Ride)' 또한 역주행에 성공하며 데뷔 이래 최고의 스포트라이트를 받고 있다. 그간 여러 매체를 통해 "차세대 써머퀸'이 되고 싶다고 밝혀 온 이들이 어떤 모습으로 컴백할지 기대가 모인다.브레이브걸스의 미니 5집 '써머 퀸'은 오는 17일 발매된다.김수영 한경닷컴 기자 swimmingk@hankyung.com