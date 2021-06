통산 5번째 1억뷰 뮤직비디오

그룹 슈퍼주니어 /사진=레이블SJ 제공

그룹 슈퍼주니어의 히트곡 '마마시타(MAMACITA, 아야야)' 뮤직비디오가 유튜브 조회수 1억뷰를 돌파했다.슈퍼주니어의 '마마시타(아야야)' 뮤직비디오는 10일 낮 12시 30분 조회수 1억뷰를 돌파했다.이로써 슈퍼주니어는 '미스터 심플(Mr. Simple)', '미인아(Bonamana)', '쏘리 쏘리(Sorry, Sorry)', '너 같은 사람 또 없어(No Other)'에 이어 다섯 번째 1억뷰를 기록, 데뷔 17년차에도 변함 없이 굳건한 인기를 과시했다.2014년 9월 발매된 정규 7집 '마마시타'와 동명의 타이틀 곡 '마마시타(아야야)'는 독특한 어반 뉴 잭 스윙 장르의 곡으로, 가사에는 세상의 다양한 문제와 아픔에 대해 마음을 나누고 공감해주기를 호소하는 내용을 담았다.'마마시타'는 2014년 8월 미국 및 전 세계에서 가장 많이 본 K-POP 뮤직비디오(Most Viewed K-Pop Videos in America & Around the World: August 2014)로 선정되는 등 공개와 동시에 폭발적인 사랑을 받았다.한편 슈퍼주니어는 2005년 데뷔 이래 현재까지 단체, 유닛, 개인 앨범 발매는 물론 각종 예능 프로그램, 뮤지컬 등 다방면에서 활발한 활동을 이어오고 있다.김수영 한경닷컴 기자 swimmingk@hankyung.com