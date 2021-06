그룹 브라운아이드소울 정엽이 오는 14일 자작곡 '드라이브'(Drive)를 발매한다고 소속사 롱플레이뮤직이 10일 밝혔다.여름 분위기를 한껏 살린 '서머송'으로 래퍼 릴러말즈가 피처링했다.이번 신곡은 정엽이 잇따라 새 싱글을 선보이는 프로젝트인 '싱글 에디션'으로 나오는 두 번째 곡이다.정엽은 앞서 4월 발표한 '왈츠 포 유'(Waltz For You)를 통해 싱그러운 봄의 감성을 전한 바 있다.2003년 R&B(리듬 앤드 블루스) 그룹 브라운아이드소울의 리더로 데뷔한 정엽은 '낫싱 베터'(Nothing Better), '유 아 마이 레이디'(You Are My Lady), '잘지내' 등 히트곡을 여럿 내며 솔로 가수로도 두각을 나타냈다./연합뉴스