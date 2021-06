세븐틴, 미니 8집 'Your Choice' 오피셜 포토 최초 공개

세븐틴 (사진=플레디스엔터테인먼트)

그룹 세븐틴(에스쿱스, 정한, 조슈아, 준, 호시, 원우, 우지, 디에잇, 민규, 도겸, 승관, 버논, 디노)의 미니 8집 첫 오피셜 포토가 베일을 벗었다.소속사 플레디스엔터테인먼트는 오늘(10일) 0시 10분, 세븐틴 공식 SNS 채널을 통해 미니 8집 ‘Your Choice’의 ONE SIDE 버전 개인과 단체 오피셜 포토를 최초 공개하며 컴백에 대한 기대감을 한껏 끌어올렸다.공개된 오피셜 포토 속 세븐틴은 한층 더 짙어진 무드 속 다채로운 매력으로 세븐틴 표 성숙함을 그려냈다. 꽃을 배경으로 한 세븐틴은 13명의 각양각색 매력과 사랑스러움을 발산했으며 따뜻하면서도 로맨틱한 감성이 더해져 보는 이들마저 미소 짓게 만들었다.특히 세븐틴은 미니 8집 ‘Your Choice’의 타이틀 곡명 ‘Ready to love’에 걸맞게 한층 성숙하고 화사한 비주얼로 남다른 분위기를 뿜어내며 이들의 무한한 매력에 흠뻑 빠지게 했다.앞서 콘셉트 트레일러 영상과 모션 비디오를 통해 ‘I dream of love’(나는 사랑을 꿈꾼다), ‘Moments Of Falling In Love, and Get “Ready to love” With Us?’(사랑에 빠지는 순간, 우리와 함께 사랑할 준비가 되었나요?) 등 사랑에 대한 메시지를 건네 세븐틴이 미니 8집을 통해 음악으로 전할 이야기에 관심이 최고조에 달했다.세븐틴은 2021 “Power of ‘Love’” 프로젝트를 통해 삶에서 마주할 수 있는 다양한 사랑의 순간에 대해 이야기하며 솔직하면서도 다채로운 사랑의 감정으로 2021년을 가득 채울 예정으로, ‘사랑과 우정 사이’의 딜레마를 풀어낸 원우, 민규의 ‘Bittersweet’에 이어 미니 8집 ‘Your Choice’로 서사를 이어나간다.세븐틴은 지난해 발매한 미니 7집 ‘헹가래’와 스페셜 앨범 ‘; [Semicolon]’으로 더블 밀리언셀러에 등극, 미국 간판 토크쇼 ‘제임스 코든쇼’, ‘켈리 클락슨 쇼’, ‘엘렌 드제너러스 쇼’에 연이어 출연해 월드클래스다운 면모를 보여줬기에 미니 8집으로 선사할 기록 행진에 귀추가 주목된다.한편 세븐틴은 오는 18일 미니 8집 ‘Your Choice’를 발매한다.이준현 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com