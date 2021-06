유아 '토크 유 다운' 커버 영상 화제

원곡자 샬롯 로렌스도 리트윗하며 '화답'

그룹 오마이걸 유아 /사진=WM엔터테인먼트 제공

그룹 오마이걸(OH MY GIRL) 유아가 커버 영상으로 '음색 여신'의 면모를 입증했다.소속사 WM엔터테인먼트는 지난 5일 공식 유튜브 및 SNS 채널을 통해 유아의 '토크 유 다운(Talk You Down)' 커버 영상을 공개했다.해당 영상이 업로드되자 원곡자 샬롯 로렌스(Charlotte Lawrence)가 공식 SNS 계정에 리트윗하며 유아의 커버 영상에 대한 애정을 드러내 뜨거운 화제를 모았다. 이에 유아 역시 감사의 인사를 전했고, 샬롯 로렌스는 유아의 재능을 극찬하며 다시 한번 감사 인사를 전해 주목 받았다.공개된 영상 속 유아는 이전 활동에서는 쉽게 만나볼 수 없었던 특유의 서정적이고 몽환적인 분위기를 물씬 풍기고 있어 시선을 사로잡는다. 따뜻한 위로의 노랫말을 호소력 짙은 음색으로 풀어내는 유아의 감성 보컬에 열띤 호응이 이어지고 있다.특히 넓은 하늘과 은은한 햇살이 돋보이면서도 어딘가 흐릿하고 빈티지한 무드의 발코니, 루프탑, 실외 계단 등 다양한 배경 속 유아의 아련한 눈빛과 섬세한 표현력이 원곡의 감성을 한층 더 끌어올리며 많은 팬들을 매료시켰다.유아가 속한 오마이걸은 지난 5월 10일 신곡 '던 던 댄스(DUN DUN DANCE)'로 컴백해 국내 주요 음원 차트 정상을 차지한 것은 물론 음악방송 3관왕, 뮤직비디오 공개 32시간 만에 1000만 뷰 돌파, 초동 판매량 자체 최다 기록을 경신했다.뿐만 아니라 한터 주간 음원 차트, 가온 디지털 종합 차트에서도 1위를 기록, 지난해 발매했던 '살짝 설렜어(Nonstop)', '돌핀(Dolphin)'과 함께 멜론 Hits24 차트에서 여전히 강세를 보이며 최정상급 걸그룹다운 행보를 이어가고 있다.김수영 한경닷컴 기자 swimmingk@hankyung.com