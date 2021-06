이제는 '솔로 가수'…갓세븐 유겸·뱀뱀, 잇따라 신보 발매

올해 초 JYP엔터테인먼트를 떠나 흩어진 보이그룹 갓세븐 출신 멤버들이 잇따라 솔로 앨범을 내놓는다.유겸이 새롭게 둥지를 튼 AOMG는 오는 11일과 17일 양일에 걸쳐 유겸의 첫 솔로 앨범 '포인트 오브 뷰: 유'(Point Of View: U)가 발매된다고 8일 밝혔다.힙합 레이블인 AOMG 소속 아티스트들의 지원 사격이 눈에 띈다.박재범과 펀치넬로는 '러브 더 웨이'(Love The Way) 피처링진으로 나섰고 로꼬는 '올 어바웃 유'(All About U)에 목소리를 보탰다.드비타와 그레이는 각각 '아이 원트 유 어라운드'(I Want U Around), '네 잘못이야'를 각각 피처링했다.그레이는 이번 앨범에 수록된 7곡 모두를 프로듀싱했다.AOMG 소속 아티스트들은 유겸의 신보 트랙 리스트를 소셜미디어에 게재하며 응원 메시지를 전하기도 했다.유겸의 뒤를 이어 뱀뱀도 오는 15일 솔로 1집 '리본'(riBBon)을 발표한다.소속사 어비스컴퍼니는 최근 새 앨범 콘셉트 사진을 잇달아 공개하며 뱀뱀의 솔로 데뷔에 대한 관심을 높이고 있다.트랙 리스트 등 앨범의 구체적인 정보는 추후 공개할 예정이다.2014년 1월 데뷔한 7인조 그룹 갓세븐은 그동안 국내외에서 탄탄한 팬덤을 쌓았고 대중적으로도 인기를 높였다.그러나 지난 1월 계약이 만료되자 JYP와 재계약하지 않고 각자 새 소속사를 찾아 새 출발을 시작했다./연합뉴스