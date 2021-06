보이그룹 NCT 드림이 최근 '더블 밀리언셀러'가 된 정규 1집을 리패키지 앨범으로 선보인다.소속사 SM엔터테인먼트는 이들이 오는 28일 리패키지 앨범 '헬로 퓨처'(Hello Future)를 발매한다고 8일 밝혔다.동명 타이틀곡을 비롯해 '오르골 (Life Is Still Going On)', '번지'(Bungee) 등 신곡 3곡과 정규 1집 '맛 (Hot Sauce)'에 수록된 10곡까지 총 13곡이 실렸다.NCT 드림이 지난달 10일 발표한 '맛'은 출시 일주일 만에 한터차트 집계 기준 101만766장 판매되며 밀리언셀러에 오른 바 있다.SM엔터테인먼트 소속 아티스트 앨범으로는 사상 최다 초동(첫 주 판매량) 기록이자, 올해 나온 모든 앨범의 초동 가운데서도 가장 많다.이어 발매 16일 만인 지난달 25일까지 총 204만360장의 판매고를 올려 더블 밀리언셀러에 등극했다./연합뉴스