세븐틴 (사진=플레디스엔터테인먼트)

그룹 세븐틴(에스쿱스, 정한, 조슈아, 준, 호시, 원우, 우지, 디에잇, 민규, 도겸, 승관, 버논, 디노)이 컴백 초읽기에 돌입했다.세븐틴은 오는 18일 미니 8집 ‘Your Choice’ 발매를 앞둔 가운데, 오늘(8일) 0시 공식 SNS를 통해 ‘Your Choice’의 프로모션 스케줄러 이미지를 공개해 컴백 열기를 고조시켰다.공개된 프로모션 스케줄러 이미지에 따르면 세븐틴은 지난 7일 콘셉트 트레일러 오픈을 시작으로 ‘Moments Of Falling In Love’, 오피셜 포토, 트랙리스트, 하이라이트 메들리, 오피셜 티저 등 다양한 티징 콘텐츠를 순차적으로 공개한다.특히 프로모션 스케줄러는 다채로운 색감의 붓터치로 예술적인 감성을 끌어올렸으며 ‘Get Ready With Us’(우리와 함께 준비하기)라는 문구로 낭만적인 무드를 극대화해 글로벌 팬들을 설렘으로 물들였다.앞서 세븐틴은 2021 프로젝트 “Power of ‘Love’”를 통해 삶에서 마주할 수 있는 다양한 사랑의 순간에 대해 이야기하며 솔직하면서도 다채로운 사랑의 감정을 예고해 세븐틴이 이번엔 또 어떤 콘셉트로 전 세계 팬들을 열광케 할지 기대감을 증폭시켰다.세븐틴은 지난해 미니 7집 ‘헹가래’와 스페셜 앨범 ‘; [Semicolon]’으로 더블 밀리언셀러에 등극한 데 이어 미국 간판 토크쇼에 연이어 출연해 화제를 낳는 등 전 세계적으로 ‘글로벌 탑티어’의 저력을 입증했다. 이에 미니 8집 ‘Your Choice’로 또 한 번 놀라운 활약을 펼칠 세븐틴의 행보에 귀추가 주목된다.한편 세븐틴은 오는 6월 18일 미니 8집 ‘Your Choice’를 발매한다.이준현 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com