몬스타엑스(사진=스타쉽엔터테인먼트)

그룹 몬스타엑스(MONSTA X)가 블록버스터급 뮤직비디오로 화제의 중심에 섰다.몬스타엑스는 지난 1일 아홉 번째 미니앨범 ‘One Of A Kind(원 오브 어 카인드)’ 발매와 동시에 타이틀곡 ‘GAMBLER(갬블러)’ 뮤직비디오 본편을 공개했다.두 차례의 티저 공개 끝 베일을 벗은 뮤직비디오는 흠잡을 곳 없이 품격 있고 강렬하며 다채로웠다. 몬스타엑스는 깔끔한 블랙 슈트를 착장하고 저마다 범접하기 힘든 아우라를 뿜어냈고, 다채로운 로케이션과 스타일링으로 글로벌 팬들의 시선을 강탈했다.특히 몬스타엑스는 공간이 주는 긴장감 속 절묘한 배팅의 순간을 수준급의 연기력으로 소화해내는가 하면, 장면 곳곳 세련된 군무와 여유로운 제스처를 선보이며 뮤직비디오의 퀄리티를 완성도 있게 만들기도 했다.이를 입증하듯 고품격 영상미를 갖춘 ‘GAMBLER’ 뮤직비디오는 블록버스터급 스케일과 그에 걸맞은 실력의 조화로 국내외 팬들의 기대감을 200% 충족시키며 조회수 2200만(2021.06.06 기준) 이상을 돌파, 연일 상승 곡선을 그리고 있다.‘GAMBLER’는 주헌이 그룹의 첫 타이틀 프로듀싱을 도맡은 의미 있는 곡으로, 몬스타엑스의 치명적인 매력이 돋보이는 시그니처 트랙이다. 특히 ‘If you don’t know, now you know(이프 유 돈 노, 나우 유 노)’라는 주헌의 내레이션을 통해 몬스타엑스를 각인시키겠다는 강한 자신감을 드러내며, 이번 활동에 대한 전체적인 메시지를 담기도 했다.다채로운 활동으로 글로벌 팬들을 만나고 있는 몬스타엑스는 현재 글로벌 숏폼 모바일 비디오 플랫폼 틱톡(TikTok)을 통해 ‘GAMBLER’의 퍼포먼스 버전과 가위바위보 게임 버전으로 두 가지의 챌린지를 진행하며 뜨거운 관심을 독차지하고 있다.몬스타엑스는 ‘GAMBLER’로 틱톡 챌린지부터 다양한 콘텐츠, 각종 음악 방송 출연 등을 통해 활발한 활동을 이어갈 예정이며, 6일 오후 3시 50분 방송되는 SBS ‘인기가요’를 통해 컴백 무대를 가진다.신지원 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com