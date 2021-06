원위(사진=RBW)

실력파 보이밴드 원위(ONEWE)가 데뷔 첫 미니앨범의 스페셜 콘셉트 티저를 깜짝 공개했다.원위는 오늘(6일) 0시, 공식 SNS를 통해 첫 번째 미니앨범 ‘Planet Nine : Alter Ego’(플래닛 나인 : 얼터 에고)의 멤버별 콘셉트가 담긴 티저 이미지를 선보이며 팬들에게 뜨거운 반응을 얻고 있다.공개된 사진 속 원위는 시크한 매력의 블랙 착장으로 한층 성숙해진 면모를 드러냈다. 살짝 젖은 듯이 연출한 웨트 헤어로 고급스러운 섹시미를 발산해 눈길을 끌었다.특히, 독특한 귀걸이와 큐빅, 안경테 등의 액세서리를 매치해 원위만의 신비로우면서도 유니크한 매력을 더했다.이처럼 원위는 기존 스케줄 플랜을 통해 공지하지 않았던 스페셜 콘셉트 티저를 기습 공개, 컴백을 앞두고 그야말로 팬들에게 특별한 선물을 안겨 훈훈함을 자아냈다.오는 16일 원위는 첫 미니앨범 'Planet Nine : Alter Ego'를 발매한다. 'Planet Nine : Alter Ego'는 태양계에 알려진 8개의 행성 외에 '제 9의 행성'에서 '새로운 자아'를 찾은 원위의 모습을 담아낸 앨범이다.그간 '야행성', '소행성'으로 이어지는 '행성 시리즈'로 많은 사랑을 받은 원위가 자신들의 정체성을 확립한 후 선보이는 신보인 동시에 다섯 멤버 모두가 전곡 작업에 참여해 최고의 퀄리티를 자랑하는 명반을 예고한다.타이틀곡 '비를 몰고 오는 소년 (Rain To Be)'은 멤버 강현이 원위의 활동 때마다 비가 왔던 것에서 영감을 얻어 만든 자작곡으로, 키아 역시 작곡과 작사란에 이름을 올렸다. RBW 소속 프로듀서 전다운도 힘을 보태 완성도를 높였다.한편, 원위의 데뷔 첫 미니앨범 'Planet Nine : Alter Ego'는 16일 오후 6시 발표된다.김나경 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com