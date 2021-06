'Airplane Mode'(사진=스페셜 비디오 캡처)

걸그룹 프로미스나인(fromis_9)이 ‘Airplane Mode’ 스페셜 비디오로 상큼한 에너지를 선사했다.프로미스나인은 지난 5일 오후 공식 유튜브를 통해 두 번째 싱글 '9 WAY TICKET (나인 웨이 티켓)' 수록곡‘Airplane Mode (에어플레인 모드)' 스페셜 비디오를 공개했다.해당 영상에선 여행을 앞둔 프로미스나인이 숙소에서 즐거워하는 듯한 모습이 담겼다. 멤버들은 카메라, 여행책자 등을 살펴보는가하면, 캐리어에 옷을 담는다.특히 프로미스나인은 눈부신 비주얼을 드러내며 평소 일상 같은 자연스러운 분위기를 선보여 눈길을 끈다. 멤버들의 환한 미소에선 여행에 대한 설렘이 느껴진다. 여기에 세련된 영상미와 파노라마 형식이 보는 재미를 배가시킨다.‘Airplane Mode’는 멤버 박지원이 작사에 참여했으며, 새로운 곳으로 떠나는 순간을 '비행기 모드'에 빗대어 표현한 곡이다. 아이튠즈 12개 지역 차트에서 TOP10에 오르는 등 타이틀곡 'WE GO (위 고)'와 함께 많은 사랑을 받고 있다.지난 5월 17일 '9 WAY TICKET'으로 컴백한 프로미스나인은 음악 방송 무대와 다양한 콘텐츠를 통해 '상상 여행'을 선보이고 있다. 프로미스나인만의 건강하고 상쾌한 매력은 색다른 힐링을 안겨 글로벌 팬들의 마음을 사로잡는다. 그만큼 ‘Airplane Mode’ 스페셜 비디오도 뜨거운 반응을 얻고 있는 중이다.프로미스나인의 성적도 끊임없는 상승세를 유지하고 있다. '9 WAY TICKET'은 음반 초동 판매 수량(집계 기준 5월 17일~5월 23일) 35,403장을 기록하며 자체 초동 판매 기록을 경신했다. 타이틀곡 'WE GO(위 고)'는 음원 공개 직후 벅스 실시간 음원 차트 1위에 올랐으며, 2021년 21주차 가온 BGM 차트 1위, 일본 라쿠텐뮤직 실시간, 주간, 월간 종합 차트에서도 1위를 기록했다.프로미스나인은 여전히 주요 음원 차트에서 호성적을 거두며, 역주행 조짐의 인기를 이어가고 있다. 그만큼 멤버들만의 해피 바이러스는 앞으로 더 많은 글로벌 팬들의 마음을 매료시킬 것으로 기대를 모은다.한편, 프로미스나인은 다양한 음악 방송과 콘텐츠를 통해 활발한 'WE GO' 활동을 펼치고 있다.신지원 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com