원위 'Planet Nine : Alter Ego' (사진= RBW 제공)

보이밴드 원위(ONEWE)가 데뷔 첫 미니앨범의 예약 판매를 시작한다.원위는 오늘(3일) 오후 3시부터 각종 온라인 음반 판매 사이트를 통해 첫 번째 미니앨범 'Planet Nine : Alter Ego' 예약 판매에 돌입한다.'Planet Nine : Alter Ego'는 데뷔 후 원위가 처음으로 선보이는 미니앨범인 만큼 발매 전부터 팬들의 많은 기대를 받고 있다. 이에 136p 분량의 포토북, 우표 스티커, 포토카드(10종 중 1종 랜덤), 유닛 포토카드(4종 중 1종 랜덤), 포스터(3종 중 1종 랜덤) 등의 다채로운 구성으로 소장가치를 높였다.원위의 첫 미니앨범 'Planet Nine : Alter Ego'는 미지의 영역에서 새롭게 발견한 원위의 정체성을 녹여냈으며, 전곡을 멤버들의 자작곡으로 채워 한층 성장한 음악적 역량을 과시한다.특히, 밴드 음악에 한정되지 않은 독창적인 음악성으로 매번 색다른 면모를 보여줬던 만큼 원위만이 소화할 수 있는 음악과 퍼포먼스로 또 한번 대중들에게 감동을 선사할 것으로 기대된다.한편, 오늘(3일) 예약 판매를 시작한 원위의 첫 미니앨범 'Planet Nine : Alter Ego'는 16일 오후 6시 발매된다.김나경 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com