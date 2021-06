'데뷔 22주년' 노바소닉, 원년 멤버 김진표와 뭉쳤다... 금일 마지막 컬래버 음원 'More Money' 발매

[연예팀] 노바소닉의 22주년 기념 앨범 마지막 곡이 베일을 벗는다.





노바소닉은 3일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트에서 김진표가 참여한 22주년 기념 앨범의 Part.5 컬래버레이션 음원 'More Money(모어 머니)'를 발매한다.





'More Money'는 돈이 갖는 사회적 현실을 풍자한 곡으로, 밴드 넥스트 'Money(머니)'를 오마주한 곡이다. 앞서 홍경민이 보컬로 참여한 Part.2 'More Money'를 랩 버전으로 재구성했다.





무엇보다 이번 곡은 노바소닉의 원년 멤버였던 김진표가 마지막 컬래버레이션 음원의 주인공이 되어, 전형적인 노바소닉 스타일의 곡으로 완성됐다는 후문이다. 김진표 특유의 강렬하고 날카로운 래핑이 어우러진 'More Money'는 오랜 시간 노바소닉을 기다린 팬들에게 반가운 선물이 될 전망이다.





12년 만에 노바소닉으로서 곡 작업에 참여한 김진표는 "故 신해철에 대한 그리움도 함께 녹이고자 했는데, 그 의미가 잘 전달될지 한편으로는 걱정스럽기도 하다"라며 "이 곡이 돈에 대한 소회를 적었지만, 넓게는 오랜만에 발표되는 노바소닉의 음악을 모두 반가워해주길 바라는 마음으로 작업했다"라고 밝혔다.





노바소닉은 1999년 데뷔해 한국 록 음악 역사에 굵직한 발자취를 남긴 밴드다. 이번 앨범은 노바소닉의 주축 멤버인 베이시스트 김영석과 드러머 이수용, 2010년 발매된 정규 5집 '메타모포시스(metamorphosis)' 때 합류한 기타리스트 정구현, 그리고 이번 앨범을 위해 새롭게 합류한 키보디스트 최문석이 함께 만들었다.





앞서 박완규가 참여한 Part.1 'Another day(어나더 데이)를 시작으로 Part.2 홍경민의 'More Money(모어 머니)', Part.3 이지훈의 '혹시라도', Part.4 고유진의 'Hurricane(허리케인)'에 이어 마지막으로 공개될 Part.5 김진표의 'More Money'에 음악 팬들의 기대가 쏠리고 있다.(사진제공: PA엔터테인먼트)





bnt뉴스 기사제보 star@bntnews.co.kr