주니 (사진=모브컴퍼니)

올라운더 뮤지션 주니(JUNNY)가 더블 타이틀곡'inside', 'sober (ft. YOUHA)'를 내세우며 신보에 대한 기대감을 고조시켰다.주니는 지난 28일 소속사 모브컴퍼니의 공식 SNS를 통해 오는 6월 3일 발매되는 더블 타이틀 앨범 ‘inside the sober mind. (인사이드 더 소버 마인드)’의 트랙 포스터를 공개했다.해당 포스터에는 주황색 배경 아래 주니가 돌담길을 걷고 있는 모습이 담겼다. 몽환적이면서도 서정적인 분위기가 돋보인다.특히 더블 타이틀곡명 'inside', 'sober (ft. YOUHA)'와 크레딧이 공개되어 눈길을 끈다. 주니는 올라운더 뮤지션이라는 수식어답게 두 곡 모두 작사, 작곡했다.'sober'에는 유하(YOUHA)가 피처링과 작사, 작곡에 참여했다. 유하는 작사, 작곡, 댄스까지 가능한 솔로 싱어송라이터로 많은 주목을 받고 있는 만큼 주니와 보여줄 시너지에 기대가 모아진다.주니는 '뮤지션들의 뮤지션'으로 불리며 이미 R&B씬에서 많은 호평을 받고 있다. 엑소 카이 솔로앨범 타이틀곡‘음 (Mmmh)’을 작사, 작곡한 것은 물론 아이유, 백현, 수호, NCT U, NCT DREAM 등과도 협업했다. 또 JTBC ‘런 온‘, 웹드라마 ‘좀 예민해도 괜찮아’ 등의 OST 작업에도 참여하며 다채로운 음악적 색채를 드러냈다.주니의 새 앨범 'inside the sober mind.' 역시 트랙 포스터만으로 팬들의 궁금증을 자극하고 있다. 과연 주니는 더블 타이틀곡 'inside', 'sober (ft. YOUHA)'에 어떤 이야기를 담아냈을지 이목이 집중된다.한편 주니는 오는 6월 3일 오후 6시 각종 음악 사이트를 통해 더블 타이틀 앨범 ‘inside the sober mind. (인사이드 더 소버 마인드)’를 발매한다.이준현 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com