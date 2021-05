마마무 (사진=RBW)

내달 2일 컴백을 확정한 마마무가 새 미니앨범 ‘WAW’(더블유에이더블유)의 하이라이트 메들리를 공개했다.마마무는 오늘(31일) 공식 유튜브 채널을 통해 새 미니앨범 ‘WAW’의 하이라이트 메들리를 오픈하며, 컴백 분위기를 고조시켰다.공개된 영상에는 타이틀곡 ‘Where Are We Now’(웨얼 아 위 나우)를 비롯해 ‘내일의 너, 오늘의 나(Another Day)’, ‘애써(A Memory for Life)’, ‘우린 결국 다시 만날 운명이었지 Part.2 (Destiny Part.2)’ 까지 총 4트랙의 하이라이트 음원과 함께 새 앨범의 다채로운 미공개 컷이 삽입돼 시선을 사로잡았다.새 미니앨범 ‘WAW’는 마마무가 데뷔 이래 처음으로 타이틀곡 및 전 트랙을 발라드로 채워 의미가 깊다. 7년의 긴 시간 동안 쉼 없이 함께 달려온 마마무의 솔직한 감정과 생각들을 담았으며, 마마무 멤버들의 진솔한 이야기임과 동시에 하루하루를 살아가고 있는 모든 이들의 이야기로, 진한 공감대를 자극할 예정이다.특히 국내 대표 프로듀서 김도훈과 코스믹 걸, 이후상, 전다운, 박우상 등 RBW 사단이 총출동해 완성도를 높였으며, 멤버 문별이 수록곡 ‘애써’ 작사에 참여해 곡의 진정성을 더했다.타이틀곡 ‘Where Are We Now’는 7년의 시간 동안 함께한 마마무 멤버들의 이야기임과 동시에 모두가 공감할 수 있는 우리의 인생 이야기가 담겼고, 미니멀한 구성에 멤버들의 목소리만으로 웅장하고 역동적인 사운드가 단번에 귀를 사로 잡는다.네 명의 멤버 모두 독보적인 개성과 뚜렷한 보컬색, 탁월한 음악성으로 ‘믿듣맘무’로 불리며 대중적인 사랑을 받고 있는 만큼 마마무가 보여줄 새로운 도전이자 이유 있는 자신감이 기대가 모아진다.한편 마마무는 내달 2일 새 미니앨범 ‘WAW’를 발표하고, 여름 콘서트와 다큐멘터리까지 ‘2021 Where Are We(WAW)’ 프로젝트로 활발한 음악 행보를 이어간다.이준현 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com