카키 /사진=WAVY(웨이비) 제공

래퍼 카키(Khakii)가 8개월 만에 컴백한다.카키는 지난 26일 오후 공식 SNS를 통해 새 디지털 싱글 '로스트(LOST)'의 첫 티저 이미지를 공개하고, 오는 30일 컴백을 공식화했다.티저 이미지는 정면을 응시하는 카키의 클로즈업 사진으로 이뤄져 있다. 카키는 훈훈한 비주얼과 몽환적인 눈빛으로 포토제닉한 컷을 완성해내 단번에 보는 이들의 시선을 집중시켰다.카키의 사진과 함께 'I just smoke up and chill, baby don't rush just feel'이라는 문구 또한 눈길을 끈다. 이는 '로스트'의 메시지와 색다른 분위기에 대한 음악 팬들의 궁금증을 자극하고 있다.'로스트'는 카키가 지난해 9월 발매한 EP 앨범 '더 썸머 러쉬(THE SUMMER RUSH)' 이후 8개월 만이자 Mnet 힙합 서바이벌 '쇼미더머니 9'에 출연한 이후 처음 선보이는 신곡이다. '더 썸머 러쉬'로 다채로운 음악을 들려준 카키는 지난해 방송된 '쇼미더머니 9'에서 유니크한 그루브로 극찬을 이끌어내며 '올 패스'를 받고 '음원 배틀' 크루 리더로 활약했다.'쇼미더머니 9'을 통해 2021년 주목할 만한 신인으로 급부상한 카키는 '로스트' 발매와 함께 힙합 팬들에게 또 한번 강렬한 인상을 남길 예정이다.카키는 지난 2019년 콜드(Colde)가 이끄는 레이블 WAVY(웨이비)에 합류한 후 싱글 '베이스(BASS, feat.콜드)'로 정식 데뷔한 신예다. 특유의 깔끔하고 무게감 있는 래핑을 기반으로 활발한 음악 활동을 펼치며 핫한 행보를 걷고 있다. 카키의 뛰어난 피지컬과 트렌디한 패션 센스는 힙합 씬뿐만 아니라 패션계의 주목도 받고 있다.김수영 한경닷컴 기자 swimmingk@hankyung.com