프로미스나인 ‘9 WAY TICKET’ (사진= SNS)

걸그룹 프로미스나인이 가온차트 BGM 부문 정상에 올랐다.오늘(27일) 사단법인 한국음악콘텐츠협회가 발표한 2021년 21주차(2021.05.16.~2021.05.22.) 가온차트에 따르면 두 번째 싱글 '9 WAY TICKET' 타이틀곡 ‘WE GO’는 BGM 차트에서 1위, 앨범 차트에서 4위를 각각 차지했다.지난 17일 발매된 프로미스나인의 두 번째 싱글 '9 WAY TICKET'은 아홉 멤버만의 청량하고 상쾌한 에너지를 담아 지친 사람들에게 활력을 불어 넣어주고 있다. 밝고 건강한 에너지를 느낄 수 있는 트랙들을 통해 리스너들을 상상 속 여행으로 초대하며 위로와 공감의 메시지까지 선사 중이다.타이틀곡 ‘WE GO’는 펑키한 기타와 베이스가 돋보이는 신나는 팝 장르의 노래로, 새로운 방식의 여행을 즐기며 행복한 순간의 절정을 표현한 곡이다.음원 공개 직후 벅스 실시간 차트에서 1위, 지니에서 4위에 올랐으며, 아이튠즈 K-POP 차트에서도 최상위권에 진입하는 등 국내외에서 좋은 반응을 얻고 있다.특히 프로미스나인은 ‘9 WAY TICKET’으로 총 3만5403장의 초동 판매량을 달성, 자체 초동 최고 기록을 경신했으며 5월 셋째 주 한터차트 음반 주간 순위에서도 3위에 오르는 성과를 거두기도 했다.이준현 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com