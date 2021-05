마마무 (사진=RBW)

데뷔 후 처음으로 타이틀곡을 발라드로 내건 마마무가 새 앨범 티저 영상을 추가 공개했다.마마무는 오늘(27일) 0시, 공식 유튜브 채널을 통해 새 미니앨범 'WAW'의 Caddo 버전 티저 영상을 선보였다.공개된 영상에는 따뜻한 햇살이 내리쬐는 숲속 카라반에서 포즈를 취하고 있는 마마무의 모습이 담겼다. 고요하고 편안한 분위기 속 7년을 함께해 온 멤버들의 애틋함이 느껴진다.여기에 "아름다운 이 별 이곳에 너와 같은 꿈을 꾸던 우리 둘"이라는 노랫말과 함께 타이틀곡 'Where Are We Now'의 음원이 공개, 휘인과 화사의 담담한 듯 풍부한 화음이 귓가를 사로잡는다.이처럼 마마무는 새 미니앨범 'WAW' 발매를 시작으로 본격적인 '2021 Where Are We(WAW)' 프로젝트의 포문을 연다.특히 마마무는 데뷔 후 처음으로 발라드 장르인 'Where Are We Now'를 타이틀곡으로 선곡했다. 마마무 표 보컬에 대한 자신감이 엿보이는 대목이다.이에 앞서 마마무는 청순과 매혹 등 180도 상반되는 매력을 완벽 소화한 콘셉트 포토를 공개하며 새 미니앨범 'WAW'로 보여줄 색다른 모습을 예고한 바 있다.새 미니앨범 ‘WAW’는 마마무가 데뷔 후 7년간 쉼 없이 달려오며 겪었던 일들에 대한 솔직한 감정과 생각을 진솔하게 담아낸 앨범이다. 앨범 발매와 함께 여름 콘서트, 다큐멘터리 공개까지 가요계를 뜨겁게 달굴 마마무의 활약에 관심이 집중된다.한편 마마무는 내달 2일 새 미니앨범 ‘WAW’ 발매하고 컴백한다.이준현 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com