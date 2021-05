BTS '버터', 빌보드 팝 라디오 차트 26위 진입 /사진=빅히트

그룹 방탄소년단이 빌보드 차트와 스포티파이에서 '글로벌 파워'를 과시하고 있다.미국 음악 전문 매체 빌보드가 25일(현지시간) 발표한 최신 차트(5월 29일 자)에 따르면 방탄소년단이 지난 21일 발표한 디지털 싱글 'Butter'는 '팝 에어플레이'와 '어덜트 팝 에어플레이' 차트에 각각 26위와 40위로 진입했다.'팝 에어플레이' 차트는 팝 장르의 상위 40개 곡을 대상으로 미국 내 약 160개 주요 라디오 방송국의 주간 방송 횟수를 집계해 순위를 매긴다.빌보드 메인 앨범 차트인 '빌보드 200'에는 'MAP OF THE SOUL : 7' 123위, LOVE YOURSELF 結 'Answer' 152위, 'BE' 161위까지 총 3개의 앨범이 올랐다.지난해 8월 공개된 'Dynamite' 역시 식지 않는 인기를 이어가고 있다. 'Dynamite'는 '빌보드 글로벌 200'에서 33위, '빌보드 글로벌(미국 제외)'에서 15위를 기록했다. '빌보드 글로벌' 차트는 전 세계 200개 이상 국가/지역의 스트리밍과 판매량을 집계해 순위를 발표하는 차트로, 전 세계적인 인기를 가늠할 수 있는 지표가 된다.이 외에도 방탄소년단은 '톱 앨범 세일즈' 차트에 'MAP OF THE SOUL : 7' 20위, 'BE' 34위, LOVE YOURSELF 結 'Answer' 42위, LOVE YOURSELF 承 'Her' 47위, 'MAP OF THE SOUL : PERSONA' 48위, LOVE YOURSELF 轉 'Tear' 59위 등 모두 6개 앨범을 올렸다.한편, 방탄소년단은 신곡 'Butter'로도 연일 기록 행진 중이다. 세계 최대 음악 스트리밍 업체 스포티파이(Spotify) 최신 차트(5월 24일 자)에서 '글로벌 톱 200' 2위를 차지하며 공개 첫날부터 사흘간 최상위권을 유지하고 있다. 특히, 신곡 발표 첫날 총 2,090만 글로벌 스트리밍 수를 기록하며 스포티파이 역사상 '일일 최다 글로벌 스트리밍 수'라는 새 역사를 썼다.김예랑 한경닷컴 기자 yesrang@hankyung.com