‘청량미로 완성한 아날로그 감성’ 고스트나인, 두 번째 콘셉트포토 공개

[연예팀] 고스트나인이 청량한 소년미를 발산했다.





고스트나인(황동준, 손준형, 이신, 최준성, 이강성, 프린스, 이우진, 이태승, 이진우)은 26일 0시 공식 SNS에서 네 번째 미니앨범 'NOW : When we are in Love (나우 : 웬 위 아 인 러브)'의 두 번째 개별 및 단체 콘셉트 포토를 공개했다.





개별컷에서는 푸른 들판에서 각각 개성 넘치는 포즈로 매력을 발산하고 있는 고스트나인의 모습이 담겼다. 햇살처럼 밝은 미소를 짓고 있는 손준형을 비롯해 깊은 눈빛으로 아련한 분위기를 자아낸 이신, 비눗방울을 만들며 장난기 가득한 모습을 보인 이강성, 돋보이는 파란색 헤어스타일로 신비로운 아우라를 완성한 이우진, 스포츠 헤어밴드와 아대로 스포티한 매력을 발산한 이진우가 시선을 끌었다.





이어 뚜렷한 이목구비로 부드러운 카리스마를 발산한 이태승, 깔끔한 교복 차림으로 학교물에 어울리는 비주얼을 드러낸 최준성, 망원경을 들고 호기심 가득한 모습을 보인 프린스, 금색과 푸른색이 섞인 헤어스타일로 강렬한 인상을 남긴 황동준까지 고스트나인은 한층 업그레이드된 비주얼을 완성했다.





단체컷에서는 티셔츠를 맞춰 입고 피크닉을 즐기는 듯한 고스트나인의 밝은 모습이 담겨 훈훈함을 더했다.





고스트나인이 선보이는 'NOW : When we are in Love'는 기존의 파워풀하고 다크한 분위기에서 벗어나 청량하고 밝은 화법으로 사랑에 빠졌을 때의 순간, 사랑하고 있는 순간에 대한 이야기를 전한다. 타이틀곡 '밤샜다 (Up All Night)'를 비롯해 'ON AND ON (온 앤 온)', 'Double Click (더블 클릭)', 'Trampoline (트램펄린)', 'Runaway (런어웨이)', 'Antenna (안테나)'까지 총 6곡이 수록됐다.





'NOW' 시리즈의 두 번째 앨범 'NOW : When we are in Love'는 오는 6월 3일 오후 6시 각종 음원 사이트에서 발매된다.(사진제공: 마루기획)





