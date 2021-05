31일 리메이크 앨범 전곡 음원 공개

타이틀곡 '안녕'부터 '해피 버스데이 투 유'까지

그룹 레드벨벳 조이 /사진=SM엔터테인먼트 제공

리메이크 앨범을 발표하는 그룹 레드벨벳 조이가 수록곡 '해피 버스데이 투 유(Happy Birthday To You)'로 상큼한 보컬 매력을 들려준다.조이는 25일 레드벨벳 공식 SNS 계정을 통해 스페셜 앨범의 마지막 수록곡 '해피 버스데이 투 유'의 무드 샘플러 및 트랙 포스터, 티저 이미지를 선보였다.'해피 버스데이 투 유'는 1999년 가수 권진원이 발표한 동명의 곡을 리메이크, 어쿠스틱 사운드 기반의 편곡으로 상큼한 감성을 배가했다. 사랑하는 사람의 생일을 축하하러 가는 길에 느끼는 행복과 설렘을 조이의 풋풋하고 싱그러운 보컬로 생생하게 표현했다.이번 앨범에는 타이틀 곡 '안녕(Hello)'을 비롯해 '해피 버스데이 투 유', '쥬뗌므(Je T'aime)', '데이 바이 데이(Day By Day)', '좋을텐데(If Only)', '그럴때마다(Be There For You)' 등 1990~2000년대 많은 사랑을 받은 명곡을 조이의 색깔로 리메이크한 총 6곡이 수록됐다.조이의 스페셜 앨범 '안녕'은 오는 31일 오후 6시 전곡 음원 공개되며, 6월 3일 음반으로도 발매된다.김수영 한경닷컴 기자 swimmingk@hankyung.com