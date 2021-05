오는 26일 다섯 번째 미니앨범 발매

그룹 공원소녀 /사진=더웨이브뮤직 제공

그룹 공원소녀(GWSN)가 새 앨범 타이틀곡 퍼포먼스 일부를 공개했다.공원소녀(서령, 서경, 미야, 레나, 앤, 민주, 소소)는 25일 0시 공식 유튜브 계정을 통해 다섯 번째 미니앨범 '디 아더 사이드 오브 더 문(THE OTHER SIDE OF THE MOON)'의 타이틀곡 '라이크 잇 핫(Like It Hot)' 2차 티저 영상을 업로드했다.티저 영상은 밝은 표정으로 다 함께 사진을 촬영하는 공원소녀의 모습과 함께 시작된다. 이어 달을 배경으로 즐겁게 춤을 추는 장면부터 벽에 그림을 그리는 장면 등 앞서 공개된 1차 티저와는 또 다른 분위기의 장면들이 연달아 등장해 눈길을 끌었다.특히 이번 티저 영상에는 '라이크 잇 핫'의 퍼포먼스 일부가 처음으로 공개돼 이목을 집중시켰다. 공원소녀는 음악에 맞춰 우아하면서도 절도 넘치는 군무를 선보이며 컴백을 기다리는 팬들의 기대감을 더욱 고조시켰다. 2가지 버전의 뮤비 티저 영상 공개를 마친 공원소녀가 '라이크 잇 핫' 뮤직비디오를 통해 어떤 장면들과 이야기를 담아냈을지 궁금증이 커지고 있다.'디 아더 사이드 오브 더 문'은 지난해 4월 발매한 EP앨범 '더 키즈(the Keys)' 이후 공원소녀가 약 1년 1개월 만에 발표하는 신보로, 한층 더 업그레이드된 음악과 독창적인 세계관이 담겼다.타이틀곡 '라이크 잇 핫'은 아이유 '셀러브리티(Celebrity)', 오마이걸 '돌핀(Dolphin)', '던 던 댄스(DUN DUN DANCE)' 등을 작업한 히트곡 메이커 라이언 전이 작·편곡을 맡아 기대감을 높이고 있다.공원소녀의 다섯 번째 미니앨범 '디 아더 사이드 오브 더 문'은 오는 26일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 발매된다.김수영 한경닷컴 기자 swimmingk@hankyung.com