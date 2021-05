공원소녀 (사진=더웨이브뮤직)

그룹 공원소녀(GWSN)의 새 미니앨범 음원을 미리 들어볼 수 있는 영상이 공개됐다.공원소녀(서령, 서경, 미야, 레나, 앤, 민주, 소소)는 24일 0시 공식 SNS 계정을 통해 다섯 번째 미니앨범 ‘THE OTHER SIDE OF THE MOON (디 아더 사이드 오브 더 문)’ 오버뷰 영상을 업로드했다.공개된 영상 속에는 ‘THE OTHER SIDE OF THE MOON’에 수록된 총 6개 트랙의 음원 하이라이트 메들리가 담겼다. 이와 함께 공원소녀의 새 앨범 콘셉트 포토들도 함께 감상할 수 있어 팬들의 이목을 집중시켰다.신나는 비트와 공원소녀 음악 특유의 몽환적인 느낌의 멜로디가 돋보이는 타이틀곡 ‘Like It Hot (라이크 잇 핫)’을 비롯해 멤버들의 힘 있는 보컬이 매력적인 인트로곡 ‘Burn (번)’, 공원소녀가 기존에 보여준 음악과는 확연히 다른 분위기가 인상적인 ‘I Can’t Breathe (아이 캔트 브리드)’, 펑키한 베이스 라인에 희화적인 가사가 독특한 느낌을 선사하는 ‘e i e i o (이아이이아이오)’ 등 공원소녀만의 유니크한 개성이 살아 숨 쉬는 댄스곡들이 이번 앨범에 수록됐다.이와 더불어 멤버들의 감성적인 음색이 돋보이는 ‘Starry Night (스태리 나잇)’과 솔직한 표현의 가사가 인상적인 R&B풍의 미디엄 템포곡 ‘I Sing (lalala)(아이 싱)’까지 다채로운 장르의 총 6개 트랙이 미니 5집 ‘THE OTHER SIDE OF THE MOON’에 담겼음을 이번 오버뷰 영상을 통해 미리 확인할 수 있다.‘THE OTHER SIDE OF THE MOON’은 지난해 4월 발매한 EP앨범 ‘the Keys (더 키즈)’ 이후 공원소녀가 약 1년 1개월 만에 발표하는 신보로, 한층 더 업그레이드된 음악과 독창적인 세계관이 담겼다. 타이틀곡 ‘Like It Hot’은 아이유 'Celebrity', 오마이걸 'Dolphin', ‘DUN DUN DANCE’ 등을 작업한 히트곡 메이커 라이언 전이 작·편곡을 맡아 더욱 기대감을 높이고 있다.한편 공원소녀의 다섯 번째 미니앨범 ‘THE OTHER SIDE OF THE MOON’은 오는 26일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 발매된다.이준현 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com