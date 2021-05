공원소녀(사진=더웨이브뮤직 제공)

걸그룹 공원소녀(GWSN)가 몽환미 가득한 두 번째 콘셉트 포토를 공개했다.공원소녀(서령, 서경, 미야, 레나, 앤, 민주, 소소)는 지난 21일부터 23일까지 총 3일에 걸쳐 공식 SNS 계정을 통해 다섯 번째 미니앨범 ‘THE OTHER SIDE OF THE MOON (디 아더 사이드 오브 더 문)’ 개인 및 단체 Night 버전 콘셉트 포토를 순차적으로 업로드했다.앞서 공개한 Day 버전 콘셉트 포토에서 청순함과 걸크러시가 공존하는 멀티 매력을 선보였던 공원소녀는 Night 버전을 통해 한층 더 몽환적인 분위기를 발산하며 보는 이들의 시선을 사로잡았다.사진 속 깔끔한 화이트 컬러 의상을 입은 공원소녀는 Night 버전 개인컷과 단체컷을 통해 각자의 매력과 비주얼을 뽐냈다. 멤버들의 우아하고 청순한 자태에 몽환적인 무드가 어우러지며 새 앨범 콘셉트에 대한 궁금증을 증폭시켰다.Day와 Night 서로 다른 두 가지 버전의 콘셉트 포토 공개를 마친 공원소녀가 다섯 번째 미니앨범 ‘THE OTHER SIDE OF THE MOON’을 통해 어떤 무대와 음악을 선보일지 관심이 더욱 집중되고 있다.‘THE OTHER SIDE OF THE MOON’은 지난해 4월 발매한 EP앨범 ‘the Keys (더 키즈)’ 이후 공원소녀가 약 1년 1개월 만에 발표하는 신보로, 한층 더 업그레이드된 음악과 독창적인 세계관이 담겼다.이번 앨범에는 아이유 'Celebrity', 오마이걸 'Dolphin', 샤이니 'Don't Call Me' 등을 작업한 히트곡 메이커 라이언 전이 작·편곡을 맡은 타이틀곡 ‘Like It Hot’을 비롯해 ‘Burn (번)’, ‘I Can’t Breathe (아이 캔트 브리드)’, ‘e i e i o (이아이이아이오)’, ‘Starry Night (스태리 나잇)’, ‘I Sing (lalala)(아이 싱)’까지 총 6개 트랙이 수록됐다.공원소녀의 다섯 번째 미니앨범 ‘THE OTHER SIDE OF THE MOON’은 오는 26일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 발매된다.신지원 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com