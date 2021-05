한빈(사진=메이저나인 제공)

남성 보컬 그룹 포맨(4MEN) 4기의 두 번째 멤버가 공개됐다.소속사 메이저나인은 지난 22일 공식 SNS 채널을 통해 첫 디지털 미니앨범 'The Eternal(더 이터널)' 콘셉트 영상을 게재하며 포맨의 두 번째 멤버 한빈을 공개했다.공개된 영상에는 이번 앨범의 타이틀곡 '영영'의 한 소절을 부르고 있는 한빈의 모습이 담겨 있다. 한빈은 '설마 아닐 거야 자꾸 내 눈을 피하는 너 / 아마 아니겠지 너의 표정에 써있는 말'이라는 가사를 담담하면서도 애절한 목소리로 소화하고 있다.약 25초 분량의 짧은 영상에도 한빈의 매력적인 중저음 보이스와 섬세한 표현력은 단숨에 리스너들의 감성을 사로잡으며, 앞으로 공개될 정식 음원에 대한 기대감을 더욱 높이고 있다.한빈은 앞서 공개된 포맨 4기의 첫 번째 멤버 하은과 함께 JTBC 드라마 '아름다운 세상' OST part.1 'Over The Moon(오버 더 문)' 가창에 참여해 시청자들에게 깊은 울림을 선사한 바 있다. 또한 넬의 '기억을 걷는 시간', 김동준의 '못 헤어져서 미안해' 등 커버 영상으로 일찌감치 음악 팬들의 눈도장을 받았다.지난달 정식 출범을 알린 포맨 4기는 비주얼, 나이, 인지도 대신 '목소리 하나로 많은 사람을 울리는 그룹'이 되는 것을 목표로 결성되어 첫 곡 '우린 아직 헤어지기 전'으로 리스너들의 호응을 얻었다. 하은과 한빈에 이어 공개될 멤버의 정체에 궁금증이 커지는 가운데, 포맨 완전체가 선사할 하모니에 많은 기대가 쏠린다.한편, 포맨 4기의 첫 디지털 미니앨범 'The Eternal'은 오는 6월 4일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 발매된다.김나경 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com