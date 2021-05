원호(사진=하이라인엔터테인먼트)

‘글로벌 대세’ 원호의 ‘에인트 어바웃 유(Ain’t About You)’ 리믹스 버전 트랙이 공개됐다.원호는 지난 21일, 공식 유튜브 채널을 통해 첫 번째 미니앨범 Part.2 ‘러브 시노님 #2 : 라이트 포 어스(Love Synonym #2 : Right for Us)’의 수록곡 ‘에인트 어바웃 유’ 리믹스 버전 트랙을 공개했다.‘에인트 어바웃 유’ 리믹스 트랙에는 ‘삭 노엘(Sak Noel)’, ‘큐(Kue)’, ‘디제이 제이 맥(DJ Jay Mac)’, ‘디제이 드류(DJ Drew)’ 등 다양한 매력을 가진 네 명의 DJ들이 참여했다.이들은 절제된 듯 세련된 비트와 그루브한 리듬의 원곡에 자신들만의 개성을 더했다. 네 사람이 각자 새롭게 해석한 리믹스 버전은 한층 더 중독성 있는 멜로디를 탄생시키며 듣는 이들의 귓가를 단번에 매료시켰다.리믹스 버전이 공개된 이후 해외 네티즌들은 “벌써부터 리믹스들이 클럽과 페스티벌에서 들려오는 것 같다. 신선한 시도다”, “원곡부터가 이미 완벽한데, 리믹스 버전까지 나오다니! 완벽 그 자체다”, “리믹스가 네 가지 버전이나 있다니, 정말 운 좋은 팬이다” 등 뜨거운 반응을 보내고 있다.앞서 원호는 키아라(Kiiara)가 특별 출연한 ‘에인트 어바웃 유’ 뮤직비디오를 깜짝 공개하며 대면으로 만날 수 없는 팬들을 향한 그리움을 표현한 바 있다.이번 ‘에인트 어바웃 유’ 리믹스 버전으로 또 한 번 특별한 선물을 전달한 원호는 지금껏 느낄 수 없었던 새로운 즐거움을 선사하며, 전 세계 K팝 팬들의 폭발적인 관심을 얻고 있다.수록곡 ‘에인트 어바웃 유’는 중독성 있는 멜로디가 인상적인 스타일리시한 팝 곡으로, 감미로운 원호의 목소리에 미국 싱어송라이터 키아라가 피처링하여 관능적 매력을 더했다.김나경 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com