BTS '버터', 돌풍 시작…스포티파이 일일 스트리밍 신기록(종합)

외신 "올해의 여름 노래 후보" 주목…유튜브서도 기록 행진지난 21일 공개된 방탄소년단(BTS)의 두 번째 영어 싱글 '버터'가 팬들의 폭발적 호응 속에 글로벌 흥행 조짐을 보이고 있다.유튜브와 음원 플랫폼 등에서 신기록도 잇따라 탄생시켰다.◇ '다이너마이트'보다 스트리밍 66% 증가…스포티파이 글로벌 차트 2위23일 소속사 빅히트뮤직에 따르면 '버터'는 세계 최대 음악 스트리밍 플랫폼 스포티파이에서 공개 첫날 총 2천90만 회의 글로벌 스트리밍 수를 획득하며 스포티파이 역사상 일일 최다 글로벌 스트리밍 기록을 세웠다.이는 BTS의 첫 영어 싱글이었던 '다이너마이트'의 일일 글로벌 스트리밍 기록(1천260만 회)보다 66% 증가한 수치다.'버터'는 스포티파이 국가·지역별 '톱 200' 차트에서는 아랍에미리트(UAE)·이집트·인도·페루·러시아 등 18개 국가 및 지역에서 1위에 올랐다.일본 오리콘 최신 차트에서도 2만7천722건의 다운로드를 기록하며 데일리 디지털 싱글 랭킹 1위를 차지했다.'버터'는 스포티파이 '글로벌 톱 200' 최신 차트(21일 자)에는 2위, 미국 차트에는 10위로 데뷔했다.같은 날 스포티파이 글로벌 차트 1위는 '괴물 신예'로 불리는 올리비아 로드리고가 지난 14일 발매한 싱글 '굿 포 유'가 차지했다.로드리고는 '버터'와 같은 날 공개한 데뷔 앨범 '사워'로 스포티파이 미국 차트 최상위권도 휩쓸어 향후 '버터'의 강력한 경쟁 상대가 될 것으로 예상된다.그러나 '버터' 역시 지난해 팝 시장을 휩쓴 메가 히트곡 '다이너마이트'보다도 강력한 기세를 보이며 좋은 반응을 얻고 있다.유튜브 첫 상영(프리미어)시 최대 동시 접속자 수 390만 명을 넘기며 '다이너마이트'가 기존에 갖고 있던 최다 시청자 기록(300만 명)을 갈아치웠다.1억뷰 돌파 시점도 공개 약 21시간 만으로 '다이너마이트' 기록을 3시간가량 앞당겼다.◇"'BTS 왜 인기있나?' 이제 그런 질문 필요없어"BTS가 지난해 '다이너마이트'의 흥행을 통해 팝 시장 핵심부에 안착한 만큼 두 번째 영어 곡 '버터'에 대한 영미권 음악 매체들의 관심도 높다.올여름을 휩쓸 '서머 송'이 될 수 있다는 호평이 나오기 시작했다.미국 음악매체 컨시퀀스 오브 사운드(Consequence of Sound)는 이번 주의 주요 신곡을 소개하는 코너에서 '버터'가 "올해의 여름 노래(Song of the Summer)"가 될 것이라며 "모두가 기다려 온 히트곡"이라고 소개했다.'버터'에 별 5개를 준 영국 음악 매체 NME는 "올여름에도 예전 같은 삶은 돌아오지 않을 수 있지만, '버터'는 '뉴노멀'도 꼭 암울하거나 지루할 필요는 없다는 믿음을 준다"며 "'올해의 여름 노래'로 확정 짓기는 아직 너무 이르긴 하지만 BTS가 엄청나게 기준을 높여 놨다"고 평했다.BTS가 'K팝 그룹'이라는 수식어를 넘어 이미 팝 시장을 대표하는 세계적 보이밴드 계보에 자리 잡았다는 점도 이번 컴백을 통해 한층 뚜렷해졌다.미국 패션 전문 매체 리파이너리29(Refinery29)는 "언론과 대중은 아리아나 그란데, 비욘세, 조나스 브라더스에게는 하지 않는 질문, 즉 '왜 인기가 있나?'라는 질문을 BTS에게는 여러 해 동안 던져 왔다.이제는 BTS에도 그런 질문을 던질 필요가 없다"라고 했다.◇K팝 범주 넘어선 '세계적 보이밴드' 자리매김'버터'에서 BTS는 "나는 슈퍼스타처럼 빛나니까(I got that superstar glow)" 등의 가사를 통해 자신감을 내뿜고, 과거 팝 시장을 풍미한 보이밴드들을 연상시키는 이미지를 구사한다.마이클 잭슨을 상기시키는 퍼포먼스를 선보였던 '다이너마이트'처럼 '버터'도 팝의 유산에 대한 오마주를 담은 것 아니냐는 해석도 나온다.도입부 가사 "버터처럼 부드럽게 / 비밀스러운 악당처럼"(Smooth like butter / Like a criminal undercover)이 마이클 잭슨의 히트곡 '스무스 크리미널'과 연결된다는 등의 분석이다.멤버 슈가는 미국 현지 라디오 102.7 키스 에프엠(KIISFM)과 인터뷰에서 '버터'에 대해 '메이저 보이밴드의 분위기가 느껴진다.어디서 영감을 받았나'라는 질문에 "뭔가 보이밴드스러운 것을 할 타이밍이 아닐까 생각했다"며 "상큼한 것"이라고 답했다.RM은 애플뮤직 인터뷰에서 "우리의 두가지 큰 기반은 음악을 만드는 것과 공연이다.공연이 무너졌으니 유일하게 우리에게 남은 것은 여전히 음악을 만드는 것"이라며 "쿨한 여름 노래로 사람들을 방이든, 집이든, 어디서든 춤추게 하고 에너지를 주는 것이 우리가 할 수 있는 일"이라고 설명했다.달라진 위상에 걸맞게 마케팅 스케일도 한층 커졌다.오는 26일부터 맥도날드와 손잡고 전 세계에 'BTS 세트 메뉴'(BTS MEAL)를 출시하는데, 직원 티셔츠에 한글이 새겨진다는 사실이 미국 매체 등을 통해 알려져 화제가 됐다.BTS는 24일 열리는 미국 '빌보드 뮤직 어워즈'(BBMA) 4개 부문 후보로 올라 있으며 이 시상식에서 '버터'의 첫 무대를 선보인다./연합뉴스