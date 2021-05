슈퍼스타 BTS의 사랑고백…뜨겁고도 쿨한 서머송 '버터'(종합2보)

'다이너마이트' 이은 두번째 영어 곡…세계적 흥행 재연 기대"버터처럼 부드럽게 마음 녹일게요" 팝스타 매력 어필그룹 방탄소년단(BTS)이 21일 경쾌하고도 매혹적인 서머송 '버터'(Butter)로 돌아왔다.BTS는 이날 오후 1시(이하 한국시간) 새 디지털 싱글 '버터' 음원과 뮤직비디오를 전 세계에 동시 공개했다.'버터'는 지난해 발표한 메가 히트곡 '다이너마이트'(Dynamite)에 이은 BTS의 두 번째 영어 곡으로, 또 한 번 세계적 돌풍을 일으킬지 기대가 높다.지난해 11월 미니앨범 'BE'에서 팬데믹 현실을 살아가는 일곱 청년으로서 BTS의 내면 이야기를 들려줬다면, '버터'에서는 정점에 선 팝 스타다운 매력을 보여준다.댄스 팝 장르의 '버터'는 BTS의 '서머 송'으로, 도입부의 베이스 라인과 청량한 신스 사운드 등이 특징이다.소속사 빅히트뮤직은 "한 번만 들어도 흥얼거리게 되는 중독성 강한 노래"라고 소개했다.롭 그리말디, 스티븐 커크, 론 페리, 제나 앤드류스, 알렉스 빌로위츠, 세바스티앙 가르시아 등 외국 작사·작곡진이 참여했으며 팝적인 멜로디가 두드러진다.'다이너마이트'와 달리 이번에는 리더 RM도 곡 작업에 참여해 눈길을 끈다.'버터처럼 부드럽게 녹아들어 너를 사로잡겠다'는 내용의 가사와 뮤직비디오는 세계적 슈퍼스타가 된 BTS의 '쿨한' 아우라를 살리면서도 팬덤 '아미'에게 뜨겁게 사랑고백을 하는 듯한 모습을 연출한다.멤버들은 귀여운 악동과 매혹적인 남성의 이미지를 오간다.도입부 흑백 화면에 슈트 차림으로 등장해 "버터처럼 부드럽게 / 비밀스러운 악당처럼" 마음속으로 들어가겠다고 예고한 뒤 이내 붉은빛과 보랏빛의 무대 세트로 화면이 바뀌고 역동적인 군무를 펼친다."오 내가 거울을 들여다볼 때 / 너의 심장을 두개로 녹일 거야 / 나는 슈퍼스타처럼 빛나니까(I got that superstar glow)"라며 매력을 과시하고 "달만큼 높이 올라 나와 함께 즐겨봐"라고 청한다.슈트와 운동복, 무대와 체육관 등 대조적인 분위기가 교차하다 후반부 일곱 멤버의 엘리베이터 독무와 화려한 조명 아래 클라이맥스 군무가 이어지는 대목도 팬들의 눈길을 사로잡을 만하다.팬덤 '아미'를 향한 마음을 직접적으로 표현한 것도 눈에 띈다.멤버들이 몸으로 'ARMY' 알파벳을 만드는 장면에서 RM이 "우리 뒤엔 아미가 있어"라고 랩을 한다.진은 이날 기자간담회에서 "저와 정국이가 (아미의) 'A' 모양을 만드는 부분이 있었는데, 처음에는 A같지 않아서 고민해서 동작을 바꿨다"고 설명했고 정국도 "머리를 맞대고 고민했다"고 덧붙였다.뷔가 엘리베이터 안에서 'A층' 버튼을 누르는 장면 역시 아미에 대한 방탄소년단의 사랑을 의미한다고 소속사는 전했다.'버터'는 보편적 호소력을 지닌 디스코 팝에 영어 가사로 북미 대중에게 쉽게 다가갔던 전작 '다이너마이트'의 공식을 많은 부분 잇는다.'다이너마이트'는 빌보드 메인 싱글차트 '핫 100'에서 통산 3주간 1위를 기록하며 팝 시장에서 BTS의 입지를 한층 넓히는 기폭제가 됐다.이후 한국어로 노래한 'BE' 앨범 타이틀곡 '라이프 고스 온'도 핫 100 1위에 올려놨다.'버터'의 성과에 대한 기대감도 커진다.슈가는 ''버터'를 통해서도 핫 100 1위를 기원한다'는 간담회 사회자의 말에 쑥스럽게 웃으며 "할 것 같아요.해야될 것 같아요.1위 해내겠습니다"라고 답했다.'버터' 뮤직비디오는 이날 공개 13분여 만에 유튜브 1천만 뷰를 돌파하고, 4시간여 만에 3천600여만 뷰를 기록하는 등 팬들의 열렬한 성원을 받았다.미국 포브스는 '버터' 뮤직비디오가 유튜브 첫 상영(프리미어)시 최소 389만 명의 동시 접속자를 기록해 역대 최고 기록을 깰 것으로 보인다고 보도했다.공식 수치는 추후 발표될 것으로 보인다.BTS의 미국 레이블인 컬럼비아 레코즈는 최근 버스를 타고 현지 라디오 DJ들에게 신곡을 먼저 들려주는 프로모션을 벌이는 등 라디오 공략에도 적극 나섰다.미국 현지에서 라디오 방송 횟수는 대중적 인지도의 바로미터이자 핫 100 순위 산정에 중요한 요인으로 여겨진다.BTS는 오는 24일 미국 음악시상식 '빌보드 뮤직 어워즈'에서 '버터' 무대를 최초로 공개한다.이어 26일에는 미국 CBS 방송 '더 레이트 쇼 위드 스티븐 콜베어'에 2년 만에 출연하고, 28일에는 미국 ABC의 아침 뉴스 프로그램인 '굿모닝 아메리카'가 개최하는 여름 콘서트 시리즈 첫 주자로 나선다./연합뉴스