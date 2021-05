퀸, 방탄 'Butter' 공개 응원하며 해시태그

‘Another One Bites The Dust’ 샘플링 암시

퀸 공식 트위터 / 사진 = 퀸 트위터 캡처

방탄소년단 'Butter' / 사진 = 뮤직비디오 티저 영상 캡처

그룹 방탄소년단(BTS)의 신곡 ‘Butter’의 공개가 임박한 가운데, 영국의 전설적 록밴드 퀸이 이를 언급한 것이 주목받는다.21일 오후 1시 발매될 방탄소년단의 신곡 ‘Butter’의 뮤직비디오 티저 영상 공개 당시 영국의 전설적 록밴드인 ‘퀸’이 공식 SNS에서 방탄소년단의 신곡을 향한 기대를 공개적으로 언급했다. 이는 두 아티스트의 협업이 사실상 예고된 것과 같다.지난 19일(현지시각) 오전 퀸의 공식 트위터에는 방탄소년단을 언급하는 게시글이 올라와 눈길을 끌었다.퀸은 “Are you ready hey are you ready for this”(자 모두 준비됐느냐)라며 “Another One Bites The Dust X #BTS_Butter”라는 문구를 게시했다. 더불어 멤버인 프레디 머큐리의 생전 영상과 방탄소년단이 공식 SNS 계정으로 공개한 새 디지털 싱글 ‘버터(Butter)’의 뮤직비디오 티저를 해시태그와 함께 첨부했다.‘Butter’ 곡에 샘플링 한 것으로 추측되는 ‘Another One Bites The Dust’는 전세계 700만장을 판매한 퀸의 히트곡이다. 우리나라에선 다소 폭력적인 가사 때문에 한때 금지곡이었다. 방탄소년단이 앞서 공개한 ‘Butter’의 티저 영상 초반에 흘러나오는 음악이 이 곡의 도입부와 상당히 흡사하단 이유로 샘플링 한게 아니냐는 추측이 전세계 팬들 사이에서 제기되고 있다.‘Butter’는 메가 히트곡 ‘Dynamite’이후 방탄소년단이 선보이는 두 번째 영어 싱글곡이다. 리더 RM이 곡 제작에 참여했다.장지민 한경닷컴 객원기자 newsinfo@hankyung.com