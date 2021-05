마마무 화사, 'WAW' 콘셉트 포토 공개…도발↔청초 넘나드는 치명美

마마무 화사 (사진=RBW)

마마무가 완전체 컴백을 예고한 가운데, 개인 콘셉트 포토를 공개했다.마마무는 21일 0시, 공식 SNS을 통해 새 미니앨범 ‘WAW’의 발매를 앞두고, 멤버 화사의 개인 콘셉트 포토를 선보이며 컴백 열기를 한껏 끌어올렸다.공개된 사진 속 화사는 따뜻한 분위기 속 내추럴한 무드의 캠핑카 안에서 자유분방한 포즈를 취하고 있어 눈길을 끈다. 특히 묘한 눈빛과 함께 등이 훤히 보이는 도발적인 의상을 입고 치명적인 매력까지 드러냈다.또 다른 이미지에선 청초한 분위기가 돋보이는 물오른 비주얼과 남다른 콘셉트 소화력으로 다채로운 매력을 발산했다.뿐만 아니라 사진과 함께 공개된 '고마웠었던 놓지 말자던, 때론 다투고 잠 못 이룬 수많은 밤'이라는 감성적인 문구가 눈에 띈다. 앞서 공개된 솔라의 콘셉트 포토에도 가사로 추측되는 문구가 공개된 가운데 공개될 신곡에 대한 궁금증이 증폭되고 있다.이처럼 마마무는 180도 다른 매력으로 화제를 모은 솔라에 이어 도발적인 매력부터 청초한 분위기까지 담은 화사의 개인 콘셉트 포토를 통해 팬들의 기대감을 높였고, 남은 멤버들의 콘셉트 포토도 순차적으로 공개하며 컴백에 박차를 가할 예정이다.마마무는 오는 6월 2일 새 미니앨범 'WAW'를 발표한다.올해 첫 완전체 컴백을 예고한 마마무의 이번 컴백은 2021 프로젝트 'Where Are We(WAW)'의 첫 챕터로, 앨범 발매를 시작으로 여름 콘서트, 다큐멘터리 등을 순차적으로 개최 및 공개한다.2021 프로젝트 'Where Are We(WAW)'는 프로젝트 명에서 알 수 있듯이 걸그룹 마마무가 7년을 달려오며 겪었던 수많은 일들, 지금 느끼는 솔직한 감정과 미래에 대한 생각 등을 진솔하게 담아내 기대를 모으고 있다.한편 마마무의 새 미니앨범 'WAW'는 내달 2일 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 공개된다.이준현 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com