[연예팀] 헤이즈가 오늘(20일) 신보로 돌아온다.





헤이즈는 20일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트에서 새 EP 'HAPPEN'을 발매한다. 이와 함께 배우 송중기가 출연한 타이틀곡 '헤픈 우연' 뮤직비디오가 공개된다.





'HAPPEN'은 헤이즈가 지난해 싸이가 수장으로 있는 피네이션에 합류 후 처음으로 발표되는 앨범이자, 약 11개월 만에 선보이는 헤이즈의 일곱 번째 EP다.





타이틀곡이자 첫 번째 트랙 '헤픈 우연'을 포함해 '처음처럼 (Feat. 개리)', '감기 (Feat. 창모)', 'Why', '미안해 널 사랑해 (Feat. 김필)', '빗물에게 들으니 (Feat. 안예은)', '어쨌든 반가워', 'Destiny, it's just a tiny dot.'까지 총 8곡으로 구성됐다. 헤이즈는 연주곡인 마지막 트랙을 제외한 1~7번 트랙의 작사, 작곡에 직접 참여해 다양한 음악적 색채를 녹여냈다.





'헤픈 우연'은 감미로운 멜로디 라인과 헤이즈 특유의 애절한 보이스가 돋보이는 곡으로, 주변의 소중한 순간들과 사람들이 정말 우연인지, 인연인지를 떠올리게 만든다.





특히 ‘헤픈 우연'의 뮤직비디오는 송중기가 출연한다고 알려져 많은 관심을 받고 있다. 헤이즈와 송중기는 티저 영상부터 서정적인 스토리 라인과 한 편의 영화같은 감성을 선보이며 본편에 대한 기대감을 높였다.





이번 앨범은 화려한 프로듀서진이 참여했다. 타이틀곡 '헤픈 우연'에는 프로듀서 유건형, '감기'에는 타블로, '어쨌든 반가워'에는기리보이, GLEAM, 한요한 등이 이름을 올렸다. 이 외에도 개리, 창모, 김필, 안예은 등 개성 강한 아티스트들이 피처링에 참여했다.





헤이즈의 일곱 번째 EP 'HAPPEN' 전곡 음원과 타이틀곡 ‘헤픈 우연’의 뮤직비디오 본편은 20일 오후 6시에 공개되며, 이날 오후 8시에는 네이버 NOW. 라이브쇼 '#OUTNOW'에서 헤이즈가 앨범 작업 비하인드 스토리를 전하고 '헤픈 우연'의 무대를 최초로 선보인다.(사진제공: 피네이션)





bnt뉴스 기사제보 star@bntnews.co.kr