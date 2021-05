[신곡in가요]



태민, 18일 미니 3집 '어드바이스' 발매

입대 전 마지막 앨범

시니컬한 감정에 싱잉랩까지 '파격'

태민 /사진=SM엔터테인먼트 제공

더 참신하게 상상력 좀 발휘해 봐

네가 쫓던 토르소를 부숴대 난

이미 너도 아는 One advice

I'll shoot the one advice



날 가둘수록 보란 듯 엇나가 잘 봐

끝을 보길 원한다면 자극해 봐

이건 너를 위한 One advice

Best take my own advice



그룹 샤이니 태민이 새로운 분위기를 담은 신곡을 선보였다.태민은 18일 오후 6시 세 번째 미니앨범 '어드바이스(Advice)'를 발매했다.이번 앨범은 태민이 군 입대 전 발표하는 마지막 앨범으로 기대를 모았다. 이러한 기대감을 반영하듯, 태민은 신선하면서도 독창적인 매력으로 '어드바이스'를 가득 채웠다.'어드바이스'에는 동명의 타이틀곡을 비롯해 태민과 소녀시대 태연의 보컬 하모니를 만날 수 있는 '이프 아이 쿠드 텔 유(If I could tell you)', 사랑하는 연인을 빛에 빗대어 표현한 청량 팝 댄스 곡 '라이트(Light)', 자신을 현악기에 비유한 가사가 나른하면서도 섹시한 분위기를 극대화한 '스트링스(Strings)', 태민 정규 3집 프롤로그 싱글 '투 키즈(2 KIDS)'의 연장선으로 어린 시절 서툴렀던 사랑을 회상하는 '새드 키즈(SAD KIDS)'까지 총 5곡이 수록됐다.타이틀 곡 '어드바이스'는 트랩 비트 위에 마이너한 피아노 선율과 콰이어가 어우러져 웅장한 분위기를 자아내는 R&B 곡으로, 가사에는 고정관념에 사로잡혀 상대를 재단하는 이들을 향한 경고가 담겼다. 시니컬한 감정을 쏟아내듯 표현한 태민의 날카로운 싱잉랩이 매력을 더했다.'솔로' 태민의 또 다른 모습을 만나기에 좋은 '어드바이스'다. 빠르게 싱잉랩을 뱉어내는 구간에서 그간 본 적 없는 태민의 색다른 보컬적 매력에 빠져든다. 비주얼적으로도 붙임머리, 액세서리까지 한층 강렬하고 실험적인 분위기를 표현해냈다는 점이 인상적이다.그룹은 물론 솔로 활동까지 단 한 순간도 허투루 하지 않은 '노력파' 태민의 열정이 고스란히 녹아있다. 태민은 "어떤 평가를 듣기 보다는 앞으로도 제 스스로가 더 만족할 수 있는 앨범을 계속 만들고 싶다"는 바람을 내비치기도 했다. 군 입대 전까지도 도전에 과감한, 다음 스텝을 더욱 궁금하게 만드는 태민이 아닐 수 없다.김수영 한경닷컴 기자 swimmingk@hankyung.com