그룹 고스트나인 /사진=마루기획 제공

그룹 고스트나인(GHOST9)이 컴백 초읽기에 돌입했다.고스트나인(황동준, 손준형, 이신, 최준성, 이강성, 프린스, 이우진, 이태승, 이진우)은 18일 0시 공식 SNS를 통해 네 번째 미니앨범 '나우 : 웬 위 아 인 러브(NOW : When we are in Love)'의 스케줄러 이미지를 공개했다.공개된 이미지에는 푸른 하늘과 함께 넓게 펼쳐진 철도의 모습이 담겨있다. 시원하면서도 따뜻한 색감의 디자인과 함께 다채로운 콘텐츠 오픈 일정이 나열돼 있어 시선을 사로잡는다.스케줄러에 따르면 고스트나인은 오는 20일 첫 번째 리릭 포스터 공개를 시작으로 콘셉트 포토, 트랙리스트, 비주얼 필름 등을 순차적으로 공개하며 컴백 열기를 끌어올릴 계획이다.앞서 고스트나인은 커밍순 포스터를 기습 공개하며 컴백 소식을 알려 팬들의 뜨거운 호응을 얻었다. 특히 초여름에 신보를 발매하는 만큼 청량함이 가득한 모습으로 돌아올 것을 예고해 고스트나인이 선보일 '나우 : 웬 위 아 인 러브'에 이목이 집중된다.고스트나인의 'NOW' 시리즈는 세상을 향한 문(DOOR)을 열고 마주한 벽(W. ALL)을 뛰어넘어 현재를 살아가는 '지금(NOW)의 고스트나인'을 주제로 입체적으로 전개된다. 지난 3월 발매한 '나우 : 웨어 위 아, 히어(NOW : Where we are, here)'로 지금 고스트나인이 존재하는 '서울(here)'에서 서로 함께 할 수 있는 방법을 찾아가는 여정을 보여준 고스트나인은 이번에는 '사랑'이라는 주제로 색다른 이야기를 펼칠 예정이다.고스트나인의 네 번째 미니앨범이자 'NOW' 시리즈의 두 번째 앨범 '나우 : 웬 위 아 인 러브'는 오는 6월 3일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매된다.김수영 한경닷컴 기자 swimmingk@hankyung.com