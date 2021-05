크래비티 (사진 제공 = 스타쉽엔터테인먼트)

그룹 크래비티(CRAVITY)가 화려한 퍼포먼스로 글로벌 팬들의 이목을 사로잡았다.크래비티는 최근 공식 SNS 채널을 통해 SuperM(슈퍼엠)의 '호랑이(Tiger Inside)' 댄스 커버 영상을 공개했다.공개된 영상 속 크래비티 세림과 앨런, 우빈, 원진, 형준, 태영은 강렬한 전주로 시작되는 '호랑이'에 맞춰 카리스마 넘치는 표정 연기를 자랑하는가 하면, SuperM과 또 다른 그들만의 색을 녹여낸 댄스 커버로 시선을 강탈하고 있다.특히 고퀄리티 퍼포먼스로 대중에게 눈도장을 찍어온 크래비티인 만큼 감각적인 군무는 국내는 물론, 해외 팬들의 뜨거운 반응을 얻으며 '퍼포먼스 강자' 면모도 증명하고 있다.지난해 4월 'Break all the Rules'로 가요계에 첫 발을 내딛은 크래비티는 데뷔와 동시에 미니앨범 'CRAVITY SEASON 1. HIDEOUT : REMEMBER WHO WE ARE'로 한터차트 상반기 음반 차트 신인 부문 1위를 기록했고, 각종 음악 시상식에서 신인상 5관왕을 휩쓸며 '괴물 신인'의 등장을 알렸다.뿐만 아니라 크래비티는 해외에서도 아이튠즈 톱 K팝 앨범 차트 7개 지역 1위, 총 12개 지역 톱3, 빌보드 소셜50 12위 등을 기록, 독창적인 퍼포먼스와 대체불가한 콘셉트 소화력으로 음악 팬들의 집중 조명을 한 몸에 받으며 앞으로 보여줄 음악적 성장세에 대한 기대치도 꾸준히 높여나가고 있다.자체 제작 예능 콘텐츠 '크래비티 파크(CRAVITY PARK)'를 비롯해 'C-Real', 'C-Record', 'C-Plus+' 등 다채로운 콘텐츠를 공개하고 있는 크래비티는 현재 유니버스 오리지널 예능 '기생충 Challenge 크래비티'로도 팬들을 만나고 있다.