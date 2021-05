프로미스나인, 'WE GO'(사진=뮤직비디오 티저영상 캡처)

걸그룹 프로미스나인(fromis_9)이 'WE GO'의 강렬한 중독성을 예고했다.프로미스나인은 지난 15일 오후 공식 유튜브를 통해 두 번째 싱글 '9 WAY TICKET (나인 웨이 티켓)' 타이틀곡 'WE GO (위 고)'의 두 번째 뮤직비디오 티저 영상을 공개했다.티저 영상은 프로미스나인과 화상 통화를 하는 듯한 시점으로 구성돼 눈길을 끈다. 멤버들은 각자의 집에 이어 서로 다른 장소에서 'WE GO'의 포인트 안무를 추며 9인 9색 매력을 발산했다.이어진 화면 속 프로미스나인은 한자리에 모여 하이라이트 파트에 맞춰 군무를 선보였다. 이를 SNS상에서 감상한다는 설정이 티저 영상의 엔딩을 장식하며 '랜선 여행' 콘셉트를 부각시켰다.또, 티저 영상 속 프로미스나인은 밝고 건강한 에너지를 전파했으며 여행지의 특색을 살린 구색조 스타일링으로 화려한 비주얼을 드러내며 보는 재미를 배가했다. 특히 'WE GO'의 중독성 강한 후렴구와 포인트 안무가 처음으로 공개돼 이목을 집중시켰다. 프로미스나인은 시원시원한 춤선과 음색으로 청량하고 자유로운 매력을 극대화했다.타이틀곡 'WE GO'는 펑키한 기타와 베이스가 돋보이는 신나는 팝 장르의 노래다. 프로미스나인은 'WE GO'를 통해 리스너들에게 답답한 일상에서 벗어나 어디로든 훌쩍 떠날 수 있는 힐링을 선사할 예정이다.프로미스나인의 두 번째 싱글 '9 WAY TICKET'은 오는 17일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트에 발매된다.이준현 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com