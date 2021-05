프로미스나인 'WE GO'(사진=영상화면 캡처)

걸그룹 프로미스나인(fromis_9)이 합성으로 완성한 '랜선 여행'의 묘미를 전한다.프로미스나인은 지난 14일 오후 공식 유튜브를 통해 두 번째 싱글 '9 WAY TICKET (나인 웨이 티켓)' 타이틀곡 'WE GO (위 고)'의 첫 번째 뮤직비디오 티저 영상을 공개했다.티저 영상 속 프로미스나인은 각각의 여행지를 배경으로 밝고 건강한 에너지를 발산하고 있다. 보기만 해도 시원함이 느껴지는 휴양지, 영화 같은 분위기가 돋보이는 자연경관에서 멤버들의 구색조 비주얼이 더욱 다채롭게 펼쳐져 'WE GO' 뮤직비디오 본편을 향한 음악팬들의 기대감을 고조시키고 있다.특히 이번 티저 영상은 '랜선 여행' 콘셉트를 암시하듯 프로미스나인 멤버들이 있는 각각의 여행지 배경이 사실 합성으로 만든 것이라는 설정이 대놓고 드러나 호기심을 자극한다.타이틀곡 ‘WE GO’는 밝은 가사와 펑키한 기타 및 베이스가 인상적인 곡으로, 프로미스나인이 이끄는 상상 속 여행 콘셉트를 통해 신나는 분위기로 구현되며 리스너들에게 신선한 힐링과 환기를 선사할 예정이다.프로미스나인의 두 번째 싱글 '9 WAY TICKET'은 오는 17일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트에 발매된다.김나경 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com