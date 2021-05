프로미스나인 (사진=하이라이트 메들리 영상 캡처)

걸그룹 프로미스나인(fromis_9)이 컴백에 앞서 신곡 미리듣기 영상을 공개했다.프로미스나인은 지난 13일 오후 공식 유튜브를 통해 두 번째 싱글 ‘9 WAY TICKET (나인 웨이 티켓)’ 하이라이트 메들리 영상을 게재했다.하이라이트 메들리 영상을 통해 이번 앨범에 수록된 'Airplane Mode (에어플레인 모드)', 'WE GO (위 고)', 'Promise (프로미스)'까지 총 3곡의 음원 일부가 최초 공개됐다. 여기에 앞서 'TICKET TO SEOUL (티켓 투 서울)'과 '9 TRAVELERS (나인 트래블러스)' 두 가지 버전으로 공개된 프로미스나인의 매력적인 오피셜 포토가 함께 펼쳐져 보는 재미를 더했다.감성적인 코드 진행이 특징인 미디엄 템포의 EDM 곡 'Airplane Mode'부터 시원한 사운드와 펑키한 기타 및 베이스, ‘넌 어디까지 가길 원해? / 잠깐만 둘이 / 조금 더 멀리 / Follow me now / 난 너와 함께 가볼래 / WE GO’라는 밝은 가사가 매력적인 타이틀곡 ‘WE GO’, 전체적으로 센치한 건반과 신스로 감싸진 트랙 위 프로미스나인의 감성적인 보이스가 어우러진 ‘Promise’까지 다채로운 장르의 트랙들이 ‘9 WAY TICKET’에 담겼음을 확인할 수 있다.하이라이트 메들리를 통해 여행의 흐름에 맞춰 완성도 높은 트랙과 구성을 예고한 만큼 프로미스나인의 신보 ‘9 WAY TICKET’을 향한 팬들의 기대감은 더욱 높아지고 있다.한편 프로미스나인의 두 번째 싱글 '9 WAY TICKET'은 오는 17일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트에 발매된다.이준현 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com