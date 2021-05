박서준 (사진=카카오M)

박서준 언택트 팬미팅 ‘박서준, Comma’의 이색적인 티저 사진과 이벤트 영상이 공개돼 이틀 앞으로 다가온 특별한 만남에 대한 기대감을 더욱 고조 시키고 있다.카카오엔터테인먼트는 카카오TV 공식 SNS를 통해 5월 15일(토) 오후 5시 카카오TV에서 독점 생중계 되는 언택트 팬미팅 ‘박서준, Comma’에서 공개 될 ‘박서준 vs 박서준’ 특별 인터뷰의 티저 사진을 공개해 팬미팅에 대한 기대감을 더욱 집중시켰다. 박서준이 숨가쁘게 달려온 지난 10년을 의미 있게 기억하기 위해 특별히 준비된 이 인터뷰는 10년 전 연기 지망생이었던 박서준이 현재 30대가 된 배우 박서준과 만나 카카오톡을 통해 인터뷰를 나눈다는 특별한 포맷으로 구성된다. '박서준 vs 박서준' 특별 인터뷰에서는 배우로서의 꿈, 지난 10년 동안의 연기 생활에 대한 고찰과 함께 20대의 박서준과 지금의 박서준이 좋아하는 것, 일상 모습 등 진솔한 이야기를 다양하게 담아낼 예정.15일 공개될 ‘박서준 vs 박서준’ 특별 인터뷰는 10년의 시간을 타임슬립해 대화를 나눈다는 설정만으로도 호기심을 자극해 ‘박서준, Comma’에 대한 기대감을 갖게 한다. 공개된 사진 속 박서준은 10년 전으로 타임슬립한 듯 같은 공간 속에서 묘하게 다른 분위기를 연출하는 20대와 30대의 모습으로 눈길을 끌고 있다. 티셔츠와 진, 스니커즈를 매치한 캐주얼룩으로 풋풋한 매력을 발산하는 ‘20대 박서준’과 드레스 셔츠부터 구두까지 갖춰 한층 성숙한 느낌을 풍기는 ‘30대 박서준’은 패션 뿐 아니라 헤어스타일과 포즈까지 상반된 분위기를 선보인 것. 10년의 시간을 뛰어 넘어 카카오톡으로 인터뷰를 나눈다는 콘셉트인만큼 휴대폰을 들고 있는 20대와 30대의 박서준이 과연 어떤 대화를 나눌지 팬들의 호기심을 자극하고 있다.이와 함께, 특별 이벤트인 ‘오픈 채팅 참여 이벤트’ 영상도 공개했다. 이번 팬미팅 ‘박서준, Comma’ 당일에는 박서준과 팬들이 함께 참여하는 카카오톡 오픈 채팅방이 개설된다. 이번에 공개된 영상에서 박서준은 직접 이 오픈 채팅방에 참여하는 방법을 안내하며 “제가 여러분들을 기다리고 있겠습니다”라는 설레는 멘트를 남겨 얼마 남지 않은 팬미팅에 대한 기대감을 갖게 했다. 오픈 채팅 참여를 희망하는 팬들은 카카오톡 오픈 채팅에 들어가서 ‘박서준, Comma’를 검색하고 참여 코드를 입력한 후 입장하면 된다. 참여 코드는 카카오TV 공식 SNS에서 15일 당일 공개되며, 박서준과 팬들에게 모두 깊은 의미를 담을 문제들의 답으로 구성 될 예정이다. 오픈 채팅에 참여하는 팬들은 ‘박서준, Comma’ 팬미팅 당일, 배우 박서준이 직접 참여하는 오픈 채팅에 참여해 실시간으로 박서준과 소통할 수 있게 된다.‘박서준, Comma’는 배우 박서준이 데뷔 후 10년을 되돌아보며 팬들과 함께 잠시 쉬어가는 시간을 갖는다는 콘셉트를 바탕으로 지난 10년 동안 배우로서 쌓아온 발자취를 돌아 보는 시간을 갖는 뜻 깊은 자리가 될 예정이다. 팬들과 함께 풍성하게 만들어 갈 이번 언택트 팬미팅은 국내에서는 카카오TV를 통해, 일본에서는 한류전문채널 KNTV를 통해, 필리핀에서는 1위 이동통신사 SMART에서 생중계되며, 그 밖의 해외 지역에서는 전세계 3000만명의 구독자를 보유한 글로벌 K팝 대표 미디어 1theK의 ‘1theK Originals’ 공식 유튜브 채널을 통해 전세계 팬들을 만날 예정이다.신지원 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com