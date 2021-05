JTBC2, 세븐틴 자체 콘텐트 '고잉 세븐틴' TV 최초 공개

JTBC2가 그룹 세븐틴과 방탄소년단의 콘텐트를 TV 최초로 공개한다.JTBC2는 오늘(13일) 세븐틴의 자체 콘텐트 ‘고잉 세븐틴(GOING SEVENTEEN)’과 2016년 방탄소년단의 올림픽체조경기장 공연 실황을 담은 ‘화양연화 ON STAGE: EPILOGUE’를 편성한다.‘고잉 세븐틴’은 지난 2017년 첫 방송된 후 전 세계 팬들에게 사랑받고 있는 세븐틴의 자체 콘텐츠로, 인기 에피소드인 ‘돈't Lie Ⅱ’가 5월 13일과 20일 두 차례에 걸쳐 TV 최초로 공개된다. 이번 ‘돈't Lie Ⅱ’ 1회에서 세븐틴 멤버들은 보물찾기를 접목한 세븐틴표 마피아 게임을 진행, 뛰어난 예능감을 발휘할 예정이다.이와 함께 JTBC2는 청춘의 다양한 단상을 집대성한 방탄소년단의 ‘화양연화 ON STAGE: EPILOGUE’도 TV 최초로 방송한다. ‘I NEED YOU’, ‘RUN’, ‘불타오르네(FIRE)’ 등 화려한 무대 연출이 더해진 방탄소년단의 퍼포먼스가 공개된다.한편 JTBC2는 방탄소년단과 세븐틴, 투모로우바이투게더까지 하이브 레이블즈 아티스트들의 다채로운 매력을 담은 콘텐트를 매주 방송하고 있다.이준현 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com