진진 (사진=‘UNBOXING’ 영상 캡처)

글로벌 보이그룹 아스트로 멤버 진진이 컬러풀한 매력을 선사했다.12일 정오 DIVE Studios(이하 다이브 스튜디오) 공식 유튜브 채널을 통해 ‘UNBOXING’(언박싱) 에피소드 9화가 공개됐다.이날 진진은 네 번째 게스트로 등장한 PEAKBOY(픽보이)와 DAVII(다비)의 소개와 함께 “음악으로 두 분을 먼저 알게 됐다. 실제로 뵙는 건 처음이다”고 말해 설레는 기분을 표현했다.이어진 시그니처 코너 ‘GETTING TO KNOW EACH OTHER’(서로를 알아가는 코너)에서 게스트들의 근황을 물어보는 등 적절한 질문을 건네며 편안한 분위기를 이끌어냈고, 적재적소 리액션을 선보여 눈길도 사로잡았다.특히 진진은 “멀리 보고 (목표를 향해) 달린다”는 픽보이의 말에 “저는 짧게 발 앞만 보고 달린다”고 답해 예능감을 뽐냈고, 로우톤의 목소리로 깔끔하고 안정적인 진행을 이어갔다. 이후 다비의 음악 작업 이야기에 폭풍 공감을 한 진진은 “모든 작업물은 발자취라고 생각한다. 빠져있다가도 돌아올 수 있는 경계선을 만들어놔야 한다”며 자신의 생각까지 공유했다.이어서 픽보이의 “무대 위에서 표정, 퍼포먼스 등 멋있게 할 수 있는 비법이 있는지?” 질문에 진진은 “메시지를 전달하는 것을 중요하게 생각한다. 감동과 메시지를 주기 위해 춤을 춘다. 무대 위에서 거짓이 아닌 진심으로 임해야 한다”고 무대를 향한 진심 어린 애정도 드러냈다.“오늘 너무 좋다”며 훈훈함을 자아낸 진진은 차분한 입담으로 진행 실력을 입증하는 것은 물론, 기분 좋아지는 눈웃음과 한층 더 물오른 비주얼로 글로벌 팬들의 마음을 설레게 했다.아스트로의 리더이자 메인 래퍼 진진은 꾸준한 자작곡을 통해 음악적 재능을 입증했고, K-POP(케이팝) 팬들의 궁금증을 해소시킬 ‘UNBOXING’을 통해 팟캐스트 호스트로 활약하며 만능 뮤지션의 면모도 자랑하고 있다.음악부터 일상 이야기까지 다양한 모습의 진진을 만날 수 있는 ‘UNBOXING’은 총 12개의 에피소드로 매주 수요일 정오 다이브 스튜디오 유튜브 채널을 통해 공개될 예정이다.이준현 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com