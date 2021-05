[연예팀] 엔하이픈이 마침내 일본에 진출한다.





ENHYPEN은 오늘(11일) 0시 공식 홈페이지에 오는 7월6일 일본에서 데뷔 싱글 'BORDER : 儚い'(보더 : 하카나이)를 발표한다고 밝혔다. 이번 음반에는 일본 오리지널 곡과 지난해 11월 발매된 데뷔 앨범 'BORDER : DAY ONE'의 타이틀곡 'Given-Taken', 수록곡 'Let Me In (20 CUBE)'의 일본어 버전 등 총 3곡이 실린다.





일본 데뷔 소식과 함께 공개된 단체사진 속 일곱 멤버는 화이트 의상을 입고 청초함을 뽐내 현재 활동 중인 ‘Drunk-Dazed’ 무대에서 보이는 카리스마 넘치는 모습과 정반대의 매력으로 글로벌 팬덤의 마음을 흔들어놨다.

전 세계 K-팝 팬들의 투표로 결성된 ENHYPEN은 지난해 11월 데뷔와 동시에 일본에서도 큰 주목을 받았다. 첫 번째 미니앨범 ‘BORDER : DAY ONE'은 2020년 12월4일 자 오리콘 일간 음반 차트 정상을 차지했고, 12월14일 자(2020.11.30~12.06) 주간 음반 차트 2위를 기록했으며, 일본 아이튠즈 '톱 앨범' 1위에 오른 바 있다. 올 1월15일 나온 'ENHYPEN 2021 SEASON'S GREETINGS'은 1월25일 자(2021.01.11~01.17) 오리콘 주간 DVD 차트 정상을 차지했다.





현재 ENHYPEN은 반세기 이상 역사를 자랑하는 심야 라디오 '올나이트 일본'의 새 프로그램 '올나이트 일본X(크로스)’에서 월요일 DJ로 활약 중이다. '올나이트 일본' 시리즈 역사상 해외 아티스트가 고정 진행자로 낙점된 건 ENHYPEN이 최초다. 이들은 최근 일본의 유명 잡지 'ViVi' 6월 호 표지를 장식했다. 해당 잡지는 스페셜 포스터가 포함된 특별판으로 제작됐는데, 특별판 표지는 일본 내에서 큰 사랑을 받는 한류 스타들이 모델로 나선다는 점에서 ENHYPEN의 위상을 실감할 수 있다.





한편, 지난달 26일 발매된 ENHYPEN 미니 2집 'BORDER : CARNIVAL'은 5월 17일 자(2021.05.30~05.09) 오리콘 주간 음반 차트 1위에 올라 10일 자에 이어 2주 연속 1위를 차지했다. 올해 해당 차트에서 2주 연속 1위를 기록한 아티스트는 ENHYPEN이 유일하다. 이 앨범은 빌보드 재팬의 종합 음반 차트(2021.04.26~05.02) ‘핫 앨범’과 ‘톱 앨범 세일즈’에서도 정상에 올랐다. 이처럼 한국어로 발표한 앨범으로 일본 내 주요 음반 차트를 싹쓸이하는 등 놀라운 인기를 자랑하는 ENHYPEN이 일본 데뷔 싱글로 거둘 성과에 벌써부터 많은 기대가 쏠린다.(사진제공: 빌리프랩)





