몬스타엑스 (사진 제공 = 스타쉽엔터테인먼트)

그룹 몬스타엑스(MONSTA X)가 일본 타워레코드 주간 차트 1위를 기록했다.몬스타엑스는 지난 5일 일본 정규 3집 'Flavors of love'를 발매했다.앞서 'Flavors of love' 발매와 동시에 오리콘 데일리 앨범 랭킹 1위를 차지했던 몬스타엑스는 타워레코드 주간 차트(5월 3일~9일 기준)에서도 1위를 차지, 현지의 남다른 인기를 증명해 보였다.특히 3월 발매했던 'WANTED'로도 오리콘 차트와 타워레코드 차트 최상위권에 이름을 올렸던 몬스타엑스는 'Spotlight', 'Livin' It Up', 'Shoot Out', 'Alligator'로 골드디스크 인증을 받는 등 발매하는 앨범마다 현지 차트를 휩쓸며 '글로벌 대세'다운 파죽지세 행보도 자랑하고 있다.'Flavors of love'는 'Follow'와 'FANTASIA', 'Love Killa'의 일본어 버전, 'Diamond heart', 'Secret', 'NEO UNIVERSE' 등 총 11개의 다채로운 곡이 담긴 몬스타엑스의 일본 정규 3집이다.한편 몬스타엑스는 오는 6월 1일 아홉 번째 미니앨범 'One Of A Kind'로 국내 컴백 준비에 한창이다.김나경 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com