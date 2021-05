우주소녀 (사진=스타쉽엔터테인먼트)

그룹 우주소녀(WJSN)의 두 번째 유닛 우주소녀 더 블랙이 영화 같은 비주얼로 팬심을 자극했다.소속사 스타쉽엔터테인먼트는 지난 9일 오후 공식 SNS를 통해 우주소녀 더 블랙의 데뷔 앨범 'My attitude(마이 애티튜드)' 타이틀곡 'EASY(이지)'의 뮤직비디오 티저 영상을 게재했다.공개된 영상 속 우주소녀 더 블랙은 엑시와 은서, 설아와 보나로 파트너를 이뤄 한 신에서 만났다. 각 멤버들은 카리스마 넘치는 형사와 매력적인 용의자로 대치, 긴장감을 자아내는 것은 물론 전환된 분위기 속 반전을 맞이할 스토리에 몰입감도 선사하고 있다.특히 영화배우 같은 우주소녀 더 블랙의 고품격 비주얼과 눈빛, 표정, 모션에서 드러나는 자연스러운 연기력이 돋보이는가 하면, 비밀을 간직한 네 사람의 서사에 궁금증이 증폭되며 뮤직비디오 본편에 대한 기대감까지 높아지고 있다.우주소녀 더 블랙의 데뷔 싱글 'My attitude'에는 사랑에 빠진 이에게 치명적인 유혹의 손길을 건네는 'EASY'와 과감하고 아찔한 상상을 자극하는 'KISS YOUR LIPS(키스 유어 립스)'까지 총 2개 트랙이 수록됐다. 엑시가 전곡 작사에 참여했으며, 파격적인 컬러를 표현할 무대 퍼포먼스에도 큰 관심이 쏠리고 있다.한편 데뷔 준비에 한창인 우주소녀 더 블랙의 첫 번째 싱글 'My attitude'는 오는 12일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 공개된다.이준현 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com